«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме

Отдел новостей
-
0
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме

В День защитников Отечества публикуем фото случчан в армии. Всего в альбом vk.com/kurjer прислано более 25 фото. Их вы можете посмотреть здесь.

А здесь вы можете посмотреть, как служили в 40-80-х годах.

Реклама
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислала Татьяна Егельская
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислала Мария Борисовец
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислал Андрей Капацевич
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислала Елена Володько
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислала Елена Володько
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислал Евгений Солонец
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислал Николай Авдеев
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислала Елена Володько
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислал Евгений Солонец
«Я в армии». Посмотрите на слуцких мужчин в форме
Фото прислала Виктория Валетко