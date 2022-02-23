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Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

«Наш питомец – енот Толян»

Случчане Полина и Артём завели енота чуть меньше года назад. Девушка рассказала «Кур’еру», почему они выбрали такого питомца и как живут в квартире с неугомонным зверьком.

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Готовить или нет ребёнка в детсад. Личное мнение

Наверное, каждый родитель задумывается о том, в каком возрасте отдавать ребёнка в детсад. Одни считают, что лучше позже, так как дети в группе болеют, а кто-то отдаёт пораньше и ничуть не жалеет. Мы с женой начали не с детского сада, а с «материнской школы». Как оказалось, многие молодые родители о ней даже не знают. Поэтому расскажу о своём опыте.

«Потом узнала, что у меня на 95% поражены лёгкие»

Случчанка Елена Суряпина 25 дней лечилась в Слуцкой больнице, из них 11 — находилась в реанимации. Она благодарит всех, кто помог ей победить болезнь.

Секреты слуцкого огородника: как вырастить крепкую рассаду

Илья Хрипачёв и его семья уже много лет выращивают овощи на продажу и ведут YouTube-канал о сельском хозяйстве «Слуцкий синдикат». Он поделился с читателями «Кур’ера» секретами выращивания крепкой и жизнеспособной рассады томатов, перца, капусты и других культур.

«Хорошее настроение может быть в любом цвете»

Слуцкая художница Наталья Гилевская сначала рисовала дома, для души, а потом открыла мастерскую, куда может прийти любой желающий посмотреть выставку работ и за чашкой кофе поговорить об искусстве. Наталья рассказала о себе, своём творчестве и любимом направлении в искусстве.

Слуцк і случчане на старых фота

Кожны будынак некалі быў новабудоўляй. Мы прапануем вам прагуляцца па Слуцку 1950-1960-х гадоў і паглядзець, як выглядалі ўжо звыклыя нам будынкі ў першыя гады свайго існавання. Таксама раскажам гістарычныя факты аб іх.