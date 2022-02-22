Одна из востребованных военных специальностей — военный финансист. Где и кто может её получить?

Военный финансист — это специфическая военная специальность, связанная с ведением финансового хозяйства как одной из сторон обеспечения боевой и повседневной деятельности войск. В его задачи входит эффективное расходование денежных средств на обеспечение воинской организации. Он отвечает за финансовый учёт, отчётность, начисление и выплату денежного довольствия и заработной платы, налоги, планирование, расходование денежных средств, финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в воинской части.

Обучение специальности «военный финансист» проходит на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете. Специалистов — финансистов — готовят на цикле «Организация финансовой деятельности войск» кафедры тактики и общевоенной подготовки.

Реклама

Что изучают курсанты

На цикле изучают военно-специальные дисциплины:

финансовое обеспечение воинской части;

денежное довольствие военнослужащих;

оплата труда;

войсковое хозяйство;

организация финансового обеспечения войск;

основы военного законодательства;

трудовое право;

государственный бюджет;

государственный финансовый контроль;

делопроизводство воинской части.

По всем дисциплинам есть необходимая литература, электронные методические комплексы. Преподаватели имеют богатый практический опыт по специальности.

Как организовано обучение

Проживание и питание курсантов обеспечивается за счёт средств республиканского бюджета. Также курсанты ежемесячно получают денежное довольствие. Оно зависит от присвоенного воинского звания, должности и успешной сдачи зачётов, экзаменов.

У курсантов есть возможность заниматься спортом, научно-исследовательской и общественной деятельностью.

На время обучения с курсантами заключается контракт на срок обучения и пять лет военной службы после его завершения. Срок обучения составляет четыре года. По окончании обучения курсант получает первое воинское звание — лейтенант и квалификацию — экономист-менеджер.

Как поступить на военно-технический факультет в БНТУ

Шаг 1. До 1 апреля года поступления подать заявление в военный комиссариат района (города) по месту жительства. К заявлению прилагаются документы согласно порядку приёма.

Шаг 2. В сроки, установленные военным комиссариатом, прибыть для прохождения профессионального отбора:

— по состоянию здоровья;

— по физической подготовленности;

— по профессионально-психологическому показателю.

Шаг 3. Успешно окончить среднюю школу.

Шаг 4. Сдать централизованное тестирование (математика, русский (белорусский) язык, иностранный язык).

Шаг 5. Подать документы в приёмную комиссию военно-технического факультета в БНТУ.