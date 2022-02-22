Видео случчан в ретрообразах набрало больше 700 тысяч просмотров в TikTok . Посмотрите фото и видео в стиле 80-х и 90-х

У случчанки Марины в TikTok более 4000 подписчиков. Самые популярные ролики – те, на которых девушка с друзьями в ретрообразах из 80-х и 90-х годов. «Лампе» Марина рассказала, где нашла одежду для образов из прошлого, куда ходит в таком виде и как реагируют окружающие.

«Меня зовут Марина, как и мою подругу. Мы вместе работаем в студии красоты, которую сами открыли. С подругами часто придумываем какие-нибудь праздники, конкурсы, игры, тематические вечеринки. Иногда это планируем, а иногда получается спонтанно.

День рождения в стиле 90-х

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Недавно отмечали день рождения в стиле 90-х. Надо было найти какие-то образы. Искали их в шкафах у мам и бабушек. Когда искали образы 90-х, во внимание попались вещи постарше — 70-80-х годов.

Когда мы в образах 90-х вышли на улицу, чтобы поехать на день рождения, встретили прохожих с удивлёнными взглядами. Нам улыбались, говорили, что мы молодцы.

Выложили видео в TikTok, оно набрало сотни тысяч просмотров и много положительных комментариев.

«Ретропоход» в магазин

В следующий раз мы решили взять вещи 70-80-х годов. Накануне как раз видели программу про моду тех лет, где важным аксессуаром были шапки — норковые, песцовые и т.д. Рассказывали, как и где их шили, покупали, кто и как их носил. Это была фишка тех лет. Мы ещё нашли родительские фото, посмотрели, как они фотографировались (одежда, позы), и много где было фото в шапках.

У родителей спросили, какие песни они слушали, под какие танцевали — музыка тоже настраивает на образ тех времён.

Некоторые вещи взяли современные, немного их дополнили аксессуарами, чтобы со старыми вещами смотрелись как из тех годов.

В ретрообразах решили погулять по городу, зайти в магазины, посмотреть на реакцию людей. Многие смотрели с удивлением, но большинство улыбались и говорили нам комплименты, что мы как из прошлого.

У тех, кто нас видел вживую или в интернете, наш внешний вид вызвал бурю эмоций, знакомые до сих пор при встрече вспоминают и восхищаются.

У нас в планах много других образов с разных лет. Сейчас занимаемся поиском вещей и подготовкой».