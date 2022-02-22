«Поумираем, пока ждём». Житель Слуцкого района рассказал про нерешённую проблему с пешеходным переходом возле Лучников

Пенсионер Михаил Николаевич позвонил в редакцию и снова обратился к проблеме, о которой рассказывал более двух лет назад: между Лучниками и Молотково люди перебегают трассу и перелезают через отбойник.

В чём была проблема

Из Лучников в Молотково по прямой около 3 км. До реконструкции трассы Р23 это расстояние жители деревень преодолевали пешком или на велосипедах. Это был обычный перекрёсток, который перейти не составляло труда. А потом жителей Молотково и Лучников разделила скоростная трасса с железным отбойником. Она стала для сельчан серьёзным препятствием. От развязки до ближайшего пешеходного перехода — больше 1,5 км.

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Что сейчас

«Вот я вам уже рассказывал в 2019 году про развязку из Лучников на Молотково, — сказал Михаил Николаевич. — Когда делали кольцевую развязку, то трассу перегородили, бордюры стоят, скорость высокая, а для пешеходов ничего не устроили. Жителям Молотково и Лучников приходится, нарушая правила, рискуя жизнью, лазить через ограждение и перебегать дорогу. Было обещано, что проблему решат. Прошло почти три года, но ничего не изменилось. Говорили, что за два года вопрос решится, поскольку работы на трассе ещё ведутся. Как всё стояло, так и стоит. Люди как лазили через забор, так и лазят. Как бегали через трассу, так и бегают. Никто переход никакой не оборудовал. Всё стоит на месте. Мы поумираем, пока ждём».

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