В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин объявил, что Россия признаёт Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств, сообщает «Медуза». Владимир Зеленский в своём обращении к народу Украины ответил на это заявление.

Что сказал Путин

«Тема моего выступления — события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России», — начал выступление президент РФ.

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В первой части обращения Путин подробно рассказал о распаде СССР, в результате которого появилась независимая Украина, заявил о коррупции и высоких коммунальных платежах в современной Украине, сообщил, что агрессивные действия в Украине проводятся при поддержке зарубежных спецслужб, и добавил, что украинские власти могут создать ядерное оружие, а на территории страны «фактически развёрнуты базы НАТО». Вот некоторые выдержки из его выступления:

В Донбассе «геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек», которые «не поддержали госпереворот», выступают против «пещерного национализма».

Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией.

Хрущёв отобрал у России Крым и отдал Украине. Зачем нужно было с барского плеча удовлетворять националистические амбиции на окраинах империи? Передавать вместе с населением исторической России. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины. Зачем надо было тогда делать такие щедрые подарки, о которых националисты даже и не мечтали?

Большевики хотели любой ценой удержаться у власти, шли на всё, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов. Украина имени Владимира Ильича Ленина, он её автор и архитектор, а потомки посносили памятники Ленину.

Вы хотите декоммунизации? Это нас вполне устраивает. Мы готовы показать для Украины, что такое настоящая «декоммунизация». «Фальсификации, манипуляции общественным сознанием дорого обходятся».

Общая выгода для украинского бюджета от помощи РФ разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов.

Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам. Но вместо партнёрства начало превалировать иждивение.

Украина никогда не имела традиций собственной государственности. Некоторые украинские политики опирались на поддержку нацистов и радикалов.

Коррупция на Украине пропитала, разъела украинскую государственность. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей и довели Майдан до государственного переворота.

Материальная поддержка Майдана со стороны посольства США составляла 1 млн долларов в день.

У людей на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится выживать. Промышленность либо лежит на боку, либо уничтожена вовсе. Приданое, полученное не только от Советской России, но и от Российской империи, промотали.

Саму Украину просто загнали под внешнее управление. Независимого суда в Украине попросту нет. Бедность, безысходность, утеря промышленного потенциала — это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор?

Закон о люстрации позволил разобраться с неугодными госслужащими. На Украине «перещеголяли» западных коллег и вводят санкции против своих же граждан.

Ставка делается на агрессивные действия. И у нас есть прямые доказательства, что они проводятся при поддержке зарубежных спецслужб.

Новая военная стратегия Украины — это не что иное, как подготовка к боевым действиям против России. Обзавестись тактическим ядерным орудием Украине будет гораздо проще, особенно при технологической поддержке из-за рубежа.

Военная накачка Украины осуществляется очень активно, США потратили на это «миллиарды долларов». Деятельностью военных на Украине управляют западные инструкторы. Мы все это знаем. Управление украинской армией напрямую может осуществляться из НАТОвских штабов.

Вступление Украины в НАТО не сейчас, а чуть позже, ничего не меняет для России.

Не хотите видеть в нашем лице друга и союзника? Но зачем делать из нас врага? Просто США не нужна такая большая и самостоятельная страна, как Россия.

Основной противник для США и НАТО — Россия. В документах НАТО Россия официально объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. А плацдармом может стать Украина. Если бы об этом услышали наши предки, они бы нам попросту не поверили.

Киевская верхушка пытается на Донбассе вновь организовать «блицкриг».

Россия всё сделала для сохранения целостности территории Украины.

«Уверен, что народ России меня поддержит», — сказал в завершение обращения Путин.

После этого вечером 21 февраля в эфире «России 24» были показаны кадры подписания договоров с ЛНР и ДНР в Кремле.

Что сказал Зеленский (очень краткий пересказ)

У нас нет времени на долгие лекции по истории — я не буду говорить о прошлом, скажу про настоящее и будущее. Международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были. Мы остаёмся спокойными и уверенными в себе. Причин для вашей бессонной ночи нет. Последние действия России — это нарушение суверенитета нашей страны; признание ДНР и ЛНР означает односторонний выход России из Минских соглашений. Сегодняшними действиями Россия легализует свои войска, которые фактически находятся в Донбассе с 2014 года. Что дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Мы запросили экстренные заседания Совбеза ООН, ОБСЕ, «нормандской четвёрки». Мы поймём, кто наш друг и партнёр, а кто продолжит пугать Россию на словах. Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Сейчас нет поводов для хаотичных действий. Мы придерживаемся мирного пути, за нами правда. Мы ничего и никого не боимся, ничего и никому не отдадим. Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия. Наша цель — это мир в Украине.