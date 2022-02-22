Почему техники соблазнения не работают в семейной жизни? Объясняет минский сексолог. Текст 18+

Сексолог Кристина Трофимова рассказала Lampa, почему техники соблазнения не работают в семейной жизни. Когда люди находятся долго в отношениях и сталкиваются с реальными проблемами совместной жизни, техника, как правильно с*сать, ваши отношения не спасёт. Всё это хорошие инструменты для разнообразия и для того, чтобы произвести впечатление в первые месяцы отношений.

Например, парень с девушкой в отношениях 2 года. Оба работают. Первые полгода в сексе всё было ок. Потом стали ссоры, конфликты возникать в отношениях. Объятия, забота и поцелуи только в кровати, когда надо срочно заняться сексом.

Или муж и жена в браке 5 лет, есть дети. Жена в декрете была и только вышла из него. На фоне депрессии после родов самоценность понизилась. Женщине сложно, муж перестал помогать, уделять внимание, ссылаясь на то, что много работает, устал. Ты дома сидишь, ничего не делаешь. Секс на троечку, потому что она его не хочет, т.к. муж стал оскорблять, обесценивать. Для него секс — только его удовольствие и так, как хочет он.

Реклама

И вот эти барышни бегут на курс по соблазнению, как научиться делать минет, скупают сценарии игр и ждут чуда, что, после этого, всё изменится. Муж станет уважать, помогать. Кучу подарков будет дарить, счастье, радость, отношения спасены.

Проходит месяц после таких курсов — и всё сначала

Вместо того, чтобы поработать над самоценностью, депрессией, чувствами, вернуть тактильный контакт вне секса, включить в отношения разговоры, все бегут на ярко окрашенные курсы, где после отработки этих техник всё изменится.

Как думаете, изменится ли? Правильно — нет!

Во-первых, потому что все техники соблазнения, ролевых игр — это всё делается для мужика. Не для себя в первую очередь. А мужик для вас что сделал? Подарил подарок? А что ещё?

А во-вторых, никто не хочет прорабатывать истинные проблемы. Потому что это страшно, выход из зоны комфорта. Потому что местами это больно.