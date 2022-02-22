Что волновало наших читателей на прошедшей неделе? Безопасность на дороге, мусор в микрорайонах, сбор денег на подарки к 23 февраля. Возмутило бесчеловечное поведение мужчины, который вывез в поле собаку и прострелил ей обе лапы. А одобрение вызвал поступок случчанина, который подобрал раненую собаку и старается ей помочь. О чём рассказали читатели «Кур’еру» за прошедшую неделю?

«Как лазили, так и лазят»

Пенсионер Михаил Николаевич позвонил в редакцию и снова обратился к проблеме, о которой рассказывал больше двух лет назад. «Вот я вам уже рассказывал в 2019 году про развязку из Лучников на Молотково, — сказал мужчина. — Когда делали кольцевую развязку, то трассу перегородили, бордюры поставили, скорость высокая, а для пешеходов ничего не устроили. Жителям Молотково и Лучников приходится, нарушая правила, рискуя жизнью, лазить через ограждение и перебегать дорогу. Было обещано, что проблему решат. Прошло почти три года, но ничего не изменилось. Говорили, что работы на трассе ещё ведутся…. Как всё стояло, так и стоит. Люди как лазили через забор, так и лазят. Как бегали через трассу, так и бегают. Никто переход никакой не оборудовал. Всё стоит на месте. Мы поумираем, пока ждём».

Опять про учителей и учеников

Наши читатели откликнулись на тему, которую затронул житель Слуцка Александр, отец десятиклассницы. Мужчина написал, что его дочь беспокоится, что плохо осваивает математику, а учитель не обращает на них внимания. «Мне ребёнок сказал: «Зачем мне ходить в эту школу, если меня там не учат?» Что делать обыкновенному ребёнку? Мне интересно мнение людей. Неужели мы одни такие? Но не родителей олимпиадников, а у кого простые дети», — спрашивал Александр.

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Мнений было много, вот некоторые.

Иларион Слуцкий: «Звоните на «горячую линию» в Министерство образования, думаю, проверка не заставит себя долго ждать, будут разбираться с горе-учителями».

Елена Мыслицкая: «Дети все разные, учитель всем не может дать знания. Не может ваш ребёнок хорошо учиться — смиритесь или помогайте, а не жалуйтесь».

Olga Vaitsekhovich: «Теперь дети учатся дома с мамой, с репетитором, самостоятельно, но только не в школе с учителем… Как-то так».

Светофор сломался ещё в прошлом году

Случчанка Марта обратила внимание на сломанный светофор, который треснул, а его половинки болтались при каждом порыве ветра в разные стороны. Как написали комментаторы во «ВКонтакте», оказывается, светофор сломался год назад.

«То ещё приключение!»

Жительница Слуцка Татьяна указала место в Слуцке, по которому опасно идти из-за ям под ногами и отсутствия света. «За стоматологией вдоль домов, к Зелёной если идти, и ноги, и машину поломать можно на раз-два. Фристайл целый! Особенно если ночью с работы идёшь… То ещё приключение! Ведь ни одного фонаря там абсолютно нет! Темень! Куда смотрят службы?!»

«Страшно, что среди людей такой живёт!»

обсуждали недавний случай. Случчанин Сергей подобрал щенка, которого человек на внедорожнике намеренно вывез и подстрелил рядом с деревней. Мужчина нашёл щенка, он оказался живой, но с простреленными лапами. Читатели «Кур’ера» активнонедавний случай.подобрал щенка, которого человек на внедорожнике намеренно вывез и подстрелил рядом с деревней. Мужчина нашёл щенка, он оказался живой, но с простреленными лапами.

Подавляющее большинство комментаторов благодарили Сергея за спасение животного. licichka_drink: «Спасибо таким людям! Ценю людей. которые никогда не пройдут мимо и помогут бедным и беспомощным животным. Спасибо вам!».

Осуждали варварство и жестокость мужчины, расстрелявшего щенка, требовали его найти. yana_panina: «Можно сопоставить, кто из охотников ездит на такой машине! Нельзя такое оставлять безнаказанным, это же страшно, что среди людей такой живёт!».

Нашлись единицы, кто его действия оправдывал. Андрей Врублевский, например, сослался на правила охоты, по которым за 300 метров до деревни разрешён отстрел бездомных собак и кошек ввиду ущерба, который они наносят биоразнообразию.

Но с данным мнением никто не согласился. Andrei Bogomya: «Если заинтересуются органы, то могут найти как два пальца… Я не охотник, но вроде сейчас охота запрещена. Да и по статье понял, что выстрелы были не так далеко от Клепчан, что говорит о грубейшем нарушении, допущенном «охотником». За это могут наказать».