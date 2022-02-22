Что волновало наших читателей на прошедшей неделе? Безопасность на дороге, мусор в микрорайонах, сбор денег на подарки к 23 февраля. Возмутило бесчеловечное поведение мужчины, который вывез в поле собаку и прострелил ей обе лапы. А одобрение вызвал поступок случчанина, который подобрал раненую собаку и старается ей помочь. О чём рассказали читатели «Кур’еру» за прошедшую неделю?
«Как лазили, так и лазят»
Пенсионер Михаил Николаевич позвонил в редакцию и снова обратился к проблеме, о которой рассказывал больше двух лет назад. «Вот я вам уже рассказывал в 2019 году про развязку из Лучников на Молотково, — сказал мужчина. — Когда делали кольцевую развязку, то трассу перегородили, бордюры поставили, скорость высокая, а для пешеходов ничего не устроили. Жителям Молотково и Лучников приходится, нарушая правила, рискуя жизнью, лазить через ограждение и перебегать дорогу. Было обещано, что проблему решат. Прошло почти три года, но ничего не изменилось. Говорили, что работы на трассе ещё ведутся…. Как всё стояло, так и стоит. Люди как лазили через забор, так и лазят. Как бегали через трассу, так и бегают. Никто переход никакой не оборудовал. Всё стоит на месте. Мы поумираем, пока ждём».
Опять про учителей и учеников
Наши читатели откликнулись на тему, которую затронул житель Слуцка Александр, отец десятиклассницы. Мужчина написал, что его дочь беспокоится, что плохо осваивает математику, а учитель не обращает на них внимания. «Мне ребёнок сказал: «Зачем мне ходить в эту школу, если меня там не учат?» Что делать обыкновенному ребёнку? Мне интересно мнение людей. Неужели мы одни такие? Но не родителей олимпиадников, а у кого простые дети», — спрашивал Александр.
Светофор сломался ещё в прошлом году
Случчанка Марта обратила внимание на сломанный светофор, который треснул, а его половинки болтались при каждом порыве ветра в разные стороны. Как написали комментаторы во «ВКонтакте», оказывается, светофор сломался год назад.
«То ещё приключение!»
«Страшно, что среди людей такой живёт!»
Но с данным мнением никто не согласился. Andrei Bogomya: «Если заинтересуются органы, то могут найти как два пальца… Я не охотник, но вроде сейчас охота запрещена. Да и по статье понял, что выстрелы были не так далеко от Клепчан, что говорит о грубейшем нарушении, допущенном «охотником». За это могут наказать».
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