Нетрезвая минчанка избила школьницу за то, что она «бесяче» смеялась

36-летняя жительница Минска приехала в Кореличи по личным вопросам. Потом она выпила и пошла на остановку с мужем, чтобы ехать на маршрутке в Минск, пишет журнал «Как тут жить».

Как раз в это время с уже выпившей женщиной на автовокзале была и компания из трёх несовершеннолетних. Девочки разговаривали и смеялись. Но пьяной жительнице столицы это почему-то не понравилось, чем-то её выбесил смех школьниц.

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Сначала её муж стал говорить что-то в духе: эй, молодёжь, потише. Девочки ненадолго перестали смеяться. Но юность берёт своё, и девочки снова стали весело болтать и смеяться. Тогда 36-летняя женщина решила, что пришло время грубой силы. И ударила ногой по попе одну из школьниц. Подруги убежали, а эта девочка осталась на месте и спросила, почему её ударили. После этого взрослая пьяная женщина ударила её ещё и рукой по лицу.

У девочки – рассечение губы. Прохожие заметили кровь у неё на лице, оказали первую помощь и сообщили обо всём в милицию.

Женщину задержали и завели уголовное дело из-за хулиганства.