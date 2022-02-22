В преддверии праздника Дня защитников Отечества меня просто поразило лизоблюдство у нас на работе. По-другому не назовёшь! Коллега ходит по сотрудникам, собирает деньги на подарок, но только начальству. Даже с мужчин. Когда я спросила, а как мы поздравим остальных, которых в нашем коллективе несколько человек, она ответила: «На всех денег нет!».

Это меня поразило, и я сказала, что либо мы поздравляем всех, либо никого. А она заявляет: «Не служил — значит, не мужик!». Странная отговорка, ведь давно сложилась традиция, что с праздником 23 февраля поздравляют всех мужчин! Пусть это будет даже чисто символически. Ведь главное — создать позитив, поднять настроение! Девочки в школе поздравляют мальчиков как будущих защитников Отечества. Кто-то служил в армии, а кто-то является защитником своей семьи, жены, детей. Ведь и в повседневной жизни от мужчины много зависит. Есть, где и кого защищать! Вот парень заступился за девушку в автобусе, пенсионер вытащил ребёнка из воды. Это всё наша жизнь, а значит, и наше Отечество. Не дай Бог, чтобы мужчинам действительно пришлось защищать нас с оружием в руках!

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».