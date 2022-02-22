Курс доллара вырос на 6 копеек, евро тоже дорожает

В Беларуси доллар стал дороже на 6,3 копейки. Его курс составил 2,65 рубля. Евро добавил 5,53 копейки, и сейчас оценивается в 2,995 белорусского рубля, пишет Onliner.

Российский рубль в Беларуси теряет 5,99 копейки, его продают по 3,3082 белорусского рубля за сотню.

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Накануне, 21 февраля, доллар подорожал на 1,94 копейки и оценивался в 2,5870 белорусского рубля. У евро плюс 1,95 копейки, он продавался по 2,9397 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 2,22 копейки — сотня стоила 3,3681 белорусского рубля.

С 14 февраля российский рубль стал волатильной валютой в мире – этот показатель даёт понять, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса валюты. И эти колебания оцениваются в 24,3%.

КОНТЕКСТ. 21 февраля Владимир Путин, президент России, объявил о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также распорядился, чтобы российские вооружённые силы осуществили там «функции по поддержанию мира».

На фоне ожиданий признания ДНР и ЛНР индекс Московской биржи упал более чем на 14%, что стало сильнейшим обвалом с 2008 года. Курс доллара поднялся выше 80 российских рублей. На торгах на Мосбирже утром 22 февраля рубль немного отыграл падение, и доллар торговался ниже 80 российских рублей.