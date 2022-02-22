Свой поход по улице Красноармейской я посвятил празднику 23 февраля, дата которого возникла в честь появления первых отрядов Красной Армии в 1918 году в зарождавшейся Советской республике. С приходом в Слуцк Советской власти названия городских улиц стали меняться на пролетарские. Впервые  это произошло в 1919 году. В том числе Казачья улица стала  Красноармейской.

Протяжённость моего маршрута составила 1,5 км. В начале улицы сразу бросаются в глаза строения, которые принадлежали монастырю бернардинцев.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника
Фото: Александр Шелехов

Они считаются памятником архитектуры 18 века. Монахи-бернардинцы оставили определённый след в истории нашего города. Но более всего нам известна бэра слуцкая, которую когда-то называли «бернардинка» в память о монахах, вырастивших в своих садах эту разновидность груши. Одна старая бэра встретилась во время прогулки по улице.

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Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Нужно сразу сказать, что никакой атрибутики в честь праздника 23 февраля на Красноармейской улице не обнаружил. Только ягоды рябины алели, словно капли крови безызвестных героев прошлых битв.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Шёл и рассматривал дома. Они такие же разные, как и их хозяева. Вот новостройка.  Столбы ограждения, крыша в графитовых тонах.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника А здесь мечты воплотились в реальность,  дом радует своей обустроенностью и гармоничностью.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника Интересные детали есть даже в осовремененных сайдингом жилищах. Вот этот хозяин сохранил  дедовские наличники под коньком крыши. Так трогательно.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздникаПурпурный цвет калитки останавливает взгляд на этом домовладении, есть и кнопочка звонка. Но нынче времена не те — ходить без приглашения.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника Главная примета следующего дома — крыша цвета небесной лазури. На вопрос «Ты где живёшь?» хозяин точно может отвечать: «В доме с голубой крышей!». По этой примете его легко найти.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

А эти хозяева пока не распрощались с новогодними праздниками.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Один владелец поместил впечатляющую вывеску по поводу своей собаки. Уже ради такой шильды можно зауважать пса.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

На улице нет тротуаров, поэтому приходилось от машин сторониться на грязные обочины. Пожалуй, только одна «приличная» яма встретилась на пути.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Не попалось на глаза ни одного мусорного контейнера, которые  часто встречаются на других улицах в частном секторе Слуцка. Обратил внимание, что на Красноармейской есть гаражи с красивыми номерами, в то время как дом стоит безымянным или отмечен скромными по исполнению цифрами.

У многих водяных колонок на других улицах Слуцка отсутствует рычаг для подачи воды, а вот на Красноармейской все колонки в рабочем состоянии.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Есть колодец с оригинальным приспособлением для подъёма воды с глубины 4 метров, такой осовремененный «журавль».

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Самое оригинальное строение на улице Красноармейской — домик над ручьём, что сбегает в реку Случь. Как и почему хозяин его соорудил? Для экономии места или для романтики — остаётся загадкой. Но это точно достопримечательность улицы.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Есть и такой дворик — задорный, красочный, весёлый, ну и экологичный: вторая жизнь ненужных вещей.

Как в Слуцке выглядит бывшая Казачья, а ныне Красноармейская улица накануне мужского праздника

Без всяких оговорок могу сказать, что прогулялся с удовольствием. Много познавательного и притягательного подарила мне улица Красноармейская.

Осталось поздравить всех защитников Отечества с праздником! Желаю мужества, стойкости, любви к своей земле!

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