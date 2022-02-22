Свой поход по улице Красноармейской я посвятил празднику 23 февраля, дата которого возникла в честь появления первых отрядов Красной Армии в 1918 году в зарождавшейся Советской республике. С приходом в Слуцк Советской власти названия городских улиц стали меняться на пролетарские. Впервые это произошло в 1919 году. В том числе Казачья улица стала Красноармейской.

Протяжённость моего маршрута составила 1,5 км. В начале улицы сразу бросаются в глаза строения, которые принадлежали монастырю бернардинцев.

Они считаются памятником архитектуры 18 века. Монахи-бернардинцы оставили определённый след в истории нашего города. Но более всего нам известна бэра слуцкая, которую когда-то называли «бернардинка» в память о монахах, вырастивших в своих садах эту разновидность груши. Одна старая бэра встретилась во время прогулки по улице.

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Нужно сразу сказать, что никакой атрибутики в честь праздника 23 февраля на Красноармейской улице не обнаружил. Только ягоды рябины алели, словно капли крови безызвестных героев прошлых битв.

Шёл и рассматривал дома. Они такие же разные, как и их хозяева. Вот новостройка. Столбы ограждения, крыша в графитовых тонах.

А здесь мечты воплотились в реальность, дом радует своей обустроенностью и гармоничностью.

Интересные детали есть даже в осовремененных сайдингом жилищах. Вот этот хозяин сохранил дедовские наличники под коньком крыши. Так трогательно.

Пурпурный цвет калитки останавливает взгляд на этом домовладении, есть и кнопочка звонка. Но нынче времена не те — ходить без приглашения.

Главная примета следующего дома — крыша цвета небесной лазури. На вопрос «Ты где живёшь?» хозяин точно может отвечать: «В доме с голубой крышей!». По этой примете его легко найти.

А эти хозяева пока не распрощались с новогодними праздниками.

Один владелец поместил впечатляющую вывеску по поводу своей собаки. Уже ради такой шильды можно зауважать пса.

На улице нет тротуаров, поэтому приходилось от машин сторониться на грязные обочины. Пожалуй, только одна «приличная» яма встретилась на пути.

Не попалось на глаза ни одного мусорного контейнера, которые часто встречаются на других улицах в частном секторе Слуцка. Обратил внимание, что на Красноармейской есть гаражи с красивыми номерами, в то время как дом стоит безымянным или отмечен скромными по исполнению цифрами.

У многих водяных колонок на других улицах Слуцка отсутствует рычаг для подачи воды, а вот на Красноармейской все колонки в рабочем состоянии.

Есть колодец с оригинальным приспособлением для подъёма воды с глубины 4 метров, такой осовремененный «журавль».

Самое оригинальное строение на улице Красноармейской — домик над ручьём, что сбегает в реку Случь. Как и почему хозяин его соорудил? Для экономии места или для романтики — остаётся загадкой. Но это точно достопримечательность улицы.

Есть и такой дворик — задорный, красочный, весёлый, ну и экологичный: вторая жизнь ненужных вещей.

Без всяких оговорок могу сказать, что прогулялся с удовольствием. Много познавательного и притягательного подарила мне улица Красноармейская.

Осталось поздравить всех защитников Отечества с праздником! Желаю мужества, стойкости, любви к своей земле!

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