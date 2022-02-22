С 21 по 25 февраля медики «красной» зоны взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ работают с 8.00 до 19.30.

С 8.00 до 13.30 работают:

кабинет 301 — Анопреенко;

кабинет 304 — Ермолович;

кабинет 306 — Новик;

кабинет 307 — Крот;

кабинет 311 — Фёдорова;

кабинет 312 — Исаеня.

С 12.30 до 19.30 работает:

кабинет 314 — Синякова.

С 14.00 до 15.30 работают:

кабинет 304 — Ермолович;

кабинет 306 — Новик;

кабинет 307 — Крот.

С 14.00 до 19.30 работают:

кабинет 301 — Млынчик;

кабинет 311 — Гальченя;

кабинет 312 — Кочетова.

В графике возможны изменения.

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В субботу и воскресенье «красная зона» зона работает с 9.00 до 15.00.

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