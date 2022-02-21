«Ощущение грусти, бессонница, головные боли». Что такое синдром понедельника и как с ним справиться?

Воскресенье вечер — ощущение грусти, уныние, иногда раздражение, вплоть до переживания физических симптомов, таких как бессонница, нарушение пищеварения, головные боли. Эти неприятные моменты могут встречаться как у наёмных работников крупных организаций, так и в частных мелких компаниях и даже во фрилансе. А всё потому, что завтра — понедельник!

⠀По мнению специалистов, понедельник — не самый продуктивный день. Немногим удаётся прийти на работу и сразу заняться делом. Телом вроде в офисе, а в голове — мысли о беззаботном времени, когда можно вставать без будильника и заниматься чем-то, не связанным с работой.

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Если мы позволим себе остаться в этом ощущении синдрома понедельника, то взвалим на себя двойное бремя: мы должны делать нашу работу и подавлять отвратительное настроение.

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Как же минимизировать все эти негативные моменты, кроме как увольнением?

1. Ощущение тяжести и тревоги создаёт отсутствие ясности и плана. Готовьтесь к понедельнику с пятницы. Составьте список важных дел и задач в комфортном режиме.

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2. Организуйте свой рабочий процесс так, чтобы на выходных вы полностью погрузились в домашние дела и отдых. Активно проведённое время даст вам много энергии и позитива на трудовую неделю.

3. Порадуйте себя чем-то в воскресенье. Важно включать в свою жизнь разные сферы: друзья, семья, время на себя, хобби, творчество, обучение. Займитесь медитацией, сходите на массаж, примите ванну или почитайте книгу в тишине. Словом, сделайте что-то расслабляющее и снимающее стресс. Тогда утром в понедельник вы будете чувствовать, что хорошо отдохнули и не зря потратили выходные. Всё это создаёт впечатление активной, полноценной жизни, а не жизнь — работа.

4. Люди живут привычками. Недовольство понедельником – это тоже своеобразная выученная привычка. В ваших силах придумать себе утренний ритуал, который вызывал бы у вас приятные эмоции. Это можно организовать дома, или по пути на работу, или уже на рабочем месте.

5. Придумайте интересную активность на вечер понедельника, важен фокус внимания.

6. Планируйте на понедельник самые приятные дела и встречи по работе.

7. Соблюдение нормального сна и питания в воскресенье предотвратит гормональные перебои и минимизирует стресс и апатию.

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А если всё перепробовали и не помогает, читайте книгу Йооп Сгрийверс «Понедельник – день тяжёлый». Вы своими мыслями создаёте свою реальность!