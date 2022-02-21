Моя дочь учится в 10-м классе. Мой ребёнок приходит и постоянно жалуется, что учительница математики ими не занимается. Даёт параграф и говорит: «Учите, сами разбирайтесь».

Позавчера ребёнок пришёл и говорит: «До конца урока осталось 8 минут, а она даёт проверочную работу». Оценки у детей — «2», «3», «4». Мой ребёнок получил «4». Дети спросили, почему дали так мало времени, она ответила, что всё за минуту можно решить. Они вундеркинды или что? Я понимаю, в профильном классе, может быть, дети натасканы и могут за минуту всё решить. А есть и простой ребёнок, которому надо объяснить эту всю математику.

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Что это за отношение? Десятый класс! В одиннадцатом сдавать ЕГЭ в апреле. Вы за полгода научите этих детей, если сейчас наплевательское отношение? Мне ребёнок сказал: «Зачем мне ходить в эту школу, если меня там не учат?»

Моя жена звонила в отдел образования. Мне сказали, что это одна из лучших школ. А для кого она лучшая? Для вот этих вот олимпиадников, которых натаскивают? Для них есть и факультативы, и всё остальное. Некоторых детей в БГУ возят на курсы. Что это такое? А что делать обыкновенному ребёнку? Моя жена ходит, ругается. Не знаю, как другие.

Мне интересно мнение людей. Неужели мы одни такие? Но не родителей олимпиадников, а у кого простые дети.

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