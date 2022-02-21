В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей

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«Кур’ер» предлагает подборку фотографий, которые прислали нам читатели в конце прошлой недели.

В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
В субботу порывы ветра достигали 24 м/с. Сломалось дерево на улице Ленина. Фото: instagram.com/firyzeeeee
В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
Провал за стоматологией. Фото прислал читатель

В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей

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В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
Пенсионеры гуляют и греются на солнце вдоль набережной. Вода в реке побурела. Фото: Александр Петров
В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
Боевые вертолёты над городом. Фото: Александр Петров
В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
«Синий» магазин с «Дажынак-2005» уже не синий. А теперь и не магазин. Фото: Александр Петров
В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
Этюд в красно-зелёной гамме. Фото: Александр Петров
В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
Контейнер у общежития сыркомбината. Фото: Александр Петров
В Слуцке ветер ломал деревья, летал вертолёт, проваливался асфальт. Подборка фото от читателей
Сломанное ветром дерево в городском парке. Фото: Алесь Достанко