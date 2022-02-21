«Неужели её хотят закрыть?!» Житель Слуцка — про «музыкалку» за средней школой №8

Возле музыкальной школы (за 8-й школой) поставили ограждения. Стены в буквальном смысле рассыпаются.



Может быть, денег нет на неё? Саму школу №8 летом подкрашивают, ремонтируют, а музыкальную — нет.

Неужели её хотят закрыть?!

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