Ветер «погулял хорошо» в выходные: разнёс мусор по микрорайону. Возле многоэтажек, куда ни посмотри, на газонах — пакеты, бумага, пластиковые бутылки. Интересно, сколько дней понадобится коммунальщикам, чтобы привести в порядок микрорайон?

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