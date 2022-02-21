Ветер «погулял хорошо» в выходные: разнёс мусор по микрорайону. Возле многоэтажек, куда ни посмотри, на газонах — пакеты, бумага, пластиковые бутылки. Интересно, сколько дней понадобится коммунальщикам, чтобы привести в порядок микрорайон?

Какой работы добавил ветер слуцким дворникам в микрорайонах. Фотофакт
Территория возле домов как будто усеяна мусором. Фото: Сергей

Какой работы добавил ветер слуцким дворникам в микрорайонах. ФотофактКакой работы добавил ветер слуцким дворникам в микрорайонах. Фотофакт

Какой работы добавил ветер слуцким дворникам в микрорайонах. Фотофакт

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Какой работы добавил ветер слуцким дворникам в микрорайонах. Фотофакт
Паводок смыл в Случь много мусора в зоне пляжа

 

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