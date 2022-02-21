Беларусь и Россия продлят совместную проверку сил реагирования из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Минобороны РБ.

Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в ходе проверки будут «тщательно проработаны этапы обороны», которые не были охвачены во время предыдущего этапа учений.

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По словам Хренина, основная цель учений осталась неизменной — это «обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

Совместные учения на территории Беларуси должны были продолжаться с 10 по 20 февраля.

Как сообщает БелТА, 19 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин участвовали в тренировке по управлению Вооружёнными Силами России, во время которой прошло учение сил стратегического сдерживания. Они следили за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.