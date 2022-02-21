День защитников Отечества, День оптимиста или День неторопливости — есть выбор, что отметить. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси. Утверждён 17 сентября 2001 года. Первые свидетельства о земельных актах относятся к 1398 году, уже тогда белорусы мерили землю и занимались составлением карт. Без топографических, физических и политических карт не обойтись ни военным, ни туристам, ни школьникам.

21 февраля — Международный день родного языка. Эта дата учреждена с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне — столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. В Беларуси, по данным последней переписи 2019 года, белорусский язык назвали родным 5 млн 95 тысяч человек — 54,1% от всего населения страны. Русский язык родной для 42,3% населения. Языком домашнего общения в Слуцком районе из 89 221 жителя белорусский язык назвали 32 137 человек, русский — 55 164, другой язык — 1 920.

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22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений. В 1990 году правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». Эта памятная дата призвана обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от потерпевших от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и ремонтирующих входные двери при квартирной краже.

23 февраля — День защитников отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Был учреждён в 1918 году как День создания Красной Армии. После распада СССР в РБ также празднуется эта дата по указу президента с 1998 года. Хотя День защитников Отечества сегодня воспринимается как праздник всех мужчин, стоит помнить, что в первую очередь надо поздравить тех, кто защищал нашу Родину и сейчас служит в армии.

24 февраля — День рождения лотереи. Первая лотерея была разыграна женщиной (вдовой художника Яна Ван Эйка) 24 февраля 1466 года. На вырученные деньги устроители купили продукты для нуждающихся местных жителей.

25 февраля – День рождения револьвера. Учреждён в 1836 году. Создатель — Сэмюэль Кольт. Он придумал уникальный механизм перезарядки оружия, подсмотрев его у корабельной системы, предназначенной для выбирания якорного каната. О празднике знает узкий круг людей. Отмечают его коллекционеры оружия и люди, чья профессиональная деятельность связана с данной сферой.

26 февраля — Международный день неторопливости. Был учреждён в Италии в 2007 году. Лозунг дня: «Не торопись и насладись моментом». Существуют заповеди отказа от спешки, среди которых – вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком дома.

27 февраля — День оптимиста. История возникновения праздника неизвестна. Оптимисты проще справляются с неудачами. Проведите этот день с улыбкой, замечайте только хорошее.