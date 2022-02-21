20 февраля в Китае завершились XXIV Зимние Олимпийские игры. Белорусы завоевали две медали — биатлонист Антон Смольский стал серебряным призёром в индивидуальной гонке, а затем фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебро в состязаниях лыжных акробаток.

В итоговом медальном зачёте белорусская команда расположилась на 24-м месте.

Реклама

Медальный зачёт выиграла Норвегия (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых), II место заняла Германия (12, 10, 5), III место — Китай (9, 4, 2).

КОНТЕКСТ. На Олимпийских играх-2022 Беларусь представляли 27 атлетов в шести видах спорта — биатлон, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, лыжные гонки.

Игры прошли с жёсткими антикоронавирусными ограничениями и в условиях «дипломатического бойкота» рядом стран из-за нарушений прав человека властями Китая. Лидером общего зачёта стала сборная Норвегии, спортсмены которой выиграли 16 золотых медалей.