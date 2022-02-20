Пандемия ковида что-то новое? Нет, подобное было – «NY Times» написал о загадке «русского гриппа» 1889 года

Кроме пандемии «испанки», убившей порядка 1-3% населения Земли, в истории была ещё одна эпидемия, очень похожая на нынешнюю пандемию COVID-19, «Кур’ер» кратко излагает содержание материала «The New York Times».
Вот эти схожести:
- «Русским гриппом» болели чуть ли не все.
- Самый распространенный симптом — потеря обоняния и вкуса.
- Учебные учреждения, конторы, торговые лавки массово прекращали работу.
- Доктора и сёстры милосердия не справлялись с наплывом больных.
- Умирали в основном старики.
- Смерти были, как правило, от пневмонии.
- У гриппа была большая скорость распространения.
Всё началось в мае 1889 года в Бухаре (Средняя Азия, ныне – Узбекистан).
- В июне грипп перекинулся в Самарканд.
- Осенью — в Киев, Москву и Петербург, где переболели 20% людей.
- Потом люди начали заболевать во Швеции.
- Потом остальные страны Европы
- К концу 1889 года — Нью-Йорк и за ним как Северная так и Южная Америка.
- После Африка до самого юга.
- В 1890 году пандемия добралась до Азии.
А вот ещё набор параллельных фактов:
- В течение пяти лет было несколько волн.
- За это время заболели от 300 до 900 миллионов человек (из примерно 1,6 млрд тогдашнего населения планеты)
- Только подтверждённая летальность — 1 миллион (0,06% населения).
К 1895 году вирус выродился. Учёные до сих пор спорят, что это было — грипп А или коронавирус человека. Сейчас по музеям и подвалам медфакультетов учёные ищут образцы тканей людей, умерших в те годы. Они хотят найти хотя бы фрагменты РНК этого вируса и установить, какой вирус был причиной пандемии. В ХХ веке аналогичная «охота» за геномом «испанского гриппа» завершилась удачно. Но это уже отдельная история.
СПРАВКА. Уже через 20 лет (с 1918 по 1920 гг.) мир захлестнула более страшная пандемия: «испанский грипп». Он поразил не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения Земли). Число умерших от «испанки» точно не известно. Предполагают, что от 17,4 млн до 100 млн человек или 0,9-5,3 % населения Земли). В некоторых городах умершие могли днями лежать дома – убрать тела было некому.
«Испанский» грипп отличается беспрецедентным уровнем смертности молодых людей. Возможно антигенно подобный испанке штамм циркулировал до 1889 г. и обеспечил иммунную защиту более старшему поколению.