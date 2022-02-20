Пандемия ковида что-то новое? Нет, подобное было – «NY Times» написал о загадке «русского гриппа» 1889 года

Кроме пандемии «испанки», убившей порядка 1-3% населения Земли, в истории была ещё одна эпидемия, очень похожая на нынешнюю пандемию COVID-19, «Кур’ер» кратко излагает содержание материала «The New York Times».

Вот эти схожести:

«Русским гриппом» болели чуть ли не все.

Самый распространенный симптом — потеря обоняния и вкуса.

Учебные учреждения, конторы, торговые лавки массово прекращали работу.

Доктора и сёстры милосердия не справлялись с наплывом больных.

Умирали в основном старики.

Смерти были, как правило, от пневмонии.

У гриппа была большая скорость распространения.

Всё началось в мае 1889 года в Бухаре (Средняя Азия, ныне – Узбекистан).

В июне грипп перекинулся в Самарканд.

Осенью — в Киев, Москву и Петербург, где переболели 20% людей.

Потом люди начали заболевать во Швеции.

Потом остальные страны Европы

К концу 1889 года — Нью-Йорк и за ним как Северная так и Южная Америка.

После Африка до самого юга.

В 1890 году пандемия добралась до Азии.

А вот ещё набор параллельных фактов:

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В течение пяти лет было несколько волн.

За это время заболели от 300 до 900 миллионов человек (из примерно 1,6 млрд тогдашнего населения планеты)

Только подтверждённая летальность — 1 миллион (0,06% населения).

К 1895 году вирус выродился. Учёные до сих пор спорят, что это было — грипп А или коронавирус человека. Сейчас по музеям и подвалам медфакультетов учёные ищут образцы тканей людей, умерших в те годы. Они хотят найти хотя бы фрагменты РНК этого вируса и установить, какой вирус был причиной пандемии. В ХХ веке аналогичная «охота» за геномом «испанского гриппа» завершилась удачно. Но это уже отдельная история.

СПРАВКА. Уже через 20 лет (с 1918 по 1920 гг.) мир захлестнула более страшная пандемия: «испанский грипп». Он поразил не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения Земли). Число умерших от «испанки» точно не известно. Предполагают, что от 17,4 млн до 100 млн человек или 0,9-5,3 % населения Земли). В некоторых городах умершие могли днями лежать дома – убрать тела было некому.

«Испанский» грипп отличается беспрецедентным уровнем смертности молодых людей. Возможно антигенно подобный испанке штамм циркулировал до 1889 г. и обеспечил иммунную защиту более старшему поколению.