Юлия увидела рекламу клиники «Медист» в инстаграме и решила сделать подтяжку лица. Врачи сказали, что ей аппаратная процедура не поможет, нужно резать. Обещали, что всё будет хорошо, но — ой. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Раньше Юлия участвовала в конкурсах красоты. А теперь не может шевелить мышцами лица, закрывать глаза и даже улыбаться. После операции начался ад: бесконечные анализы, микротоки, некроз тканей и попытки всё исправить. Другие хирурги подозревают, что всё из-за препарата, который Юлии вкололи при операции, — он мог вызвать аллергию. А оперировавший врач Комаров утверждает, что у девушки генетическое заболевание (названия которого не существует) и он тут ни при чём.