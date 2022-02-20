«Появилось желание всё бросить и перезагрузиться». Белорусская семья проехала 22 страны в автодоме

Белорусы Артём и Лена променяли дом на спонтанные путешествия в кемпере. И теперь знают всё о самых лучших местах для ночёвки (а главное, бесплатных!). Каково это, провести целый год в доме на колесах с собакой и маленькой дочкой, они рассказали Onlíner.

Пинчанин Артём и новолукомчанка Лена увиделись в стенах университета в Новополоцке. Правда, познакомиться там они так и не успели: парень перевелся учиться в столицу. Позже начали общаться через ВК, периодически виделись. Затем была свадьба. Дальше Москва, съёмная квартира, работа и обычная жизнь. Парень трудился архитектором, девушка устроилась менеджером по продажам. У них родилась дочь. Спустя три года оба поняли, что выгорели. И решив перезагрузиться, уехали на зиму во Вьетнам, а затем начались путешествия (пока ещё не в фургоне): Таиланд, Малайзия и Бали.

Они провели в Азии полгода. Столь продолжительный отпуск обошелся им в $6000. Считают, что могли бы обойтись меньшими затратами, но были слишком неопытными.

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ц— Основная статья расходов — это транспорт (билеты на поезда, самолеты, автобусы) и жильё. Хоть мы и старались уложиться в $10 за ночь, удавалось это не всегда. Например, на Бали за эту сумму можно снять бунгало с бассейном и видом на океан или уединенную хижину в джунглях, где душем служит водопад. В Камбодже номер стоит $8—9, но нужно доплачивать $3—4 за пользование кондиционером — вам просто дают пульт управления. В Таиланде за $10 так вообще нереально арендовать что-то нормальное.

Проехали 22 страны на кемпере

Семья ненадолго вернулась в Беларусь, забрала у родителей собаку и переехала в Польшу. Начала потихоньку обживаться.

— После Азии было тяжело адаптироваться — мы стали слишком свободными. Раньше мы стремились к карьерным достижениям, материальным ценностям, хотели зарабатывать много денег, а во время поездки обходились всего одним чемоданом и чувствовали себя прекрасно. Без крутой машины и какого-то социального статуса. Сейчас нам близки идеи минимализма и разумного потребления. Мы несколько раз подумаем, прежде чем купим какую-то новую вещь. И очень часто всё, что необходимо, потом само нас находит: например, кто-то отдаст игрушку для ребёнка или что-то такое, — объясняет Лена. — Да и вообще мы решили, что если и вкладываться во что-то, то только в себя и своё развитие. А конкретно — в путешествия.

Поэтому, промаявшись какое-то время на одном месте, супруги поняли, что истосковались по дороге. Взяли палатку, сели в свою легковушку и погнали сначала к Балтийскому морю, потом в Берлин, оттуда в Амстердам… Ездили таким образом две недели, но палатку так ни разу и не разложили: всё время спали в машине.

— Мы могли выбрать любое место ночёвки и самый лучший вид. Захотели — остановились прямо на улице красных фонарей. Единственная проблема — это душ и туалет. Да, на трассах есть заправки, но мы-то в основном колесили по достопримечательностям. И тогда Артёма осенило: нам нужен автодом! — вспоминает Лена.

Так белорусы стали обладателями Fiat 1988 года. Стоил он €5500. Говорят, купили его в отличном состоянии: первое время заходили туда как в музей.

— Внутри есть туалет, душ, кухня с холодильником, газовой плитой и мультиваркой, много разных сундуков и шкафчиков, одна большая кровать, три дивана, стол. Такая компактная квартира-студия на колёсах.

Отопление и подогрев воды в машине газовые (одного баллона хватает на пять месяцев), электричество в жилой части — от аккумулятора. Он заряжается либо от генератора во время движения, либо от солнечной батареи на крыше.

— Сначала автодом казался каким-то космическим кораблём, но постепенно мы разобрались. Главное — контролировать воду. В запасе должно быть 80 литров: 20 литров питьевой и 60 — бытовой. Пополнять её можно на заправках, иногда на улицах — во многих странах есть колонки. Раз в неделю нужно сливать грязную, — перечисляет Артём. — Ещё следует контролировать расход газа, поскольку баллоны можно дозаправить не везде. В Греции нам пришлось зимовать практически без отопления — включали его только в крайних случаях. Хорошо, что там было не очень холодно.

На своём автодоме семья проехала через 22 страны — это около 40 000 км. Первое путешествие заняло у них год. Они неделями жили на берегу моря в Болгарии, ночевали в самом центре Будапешта и Стамбула (хоть в некоторых государствах и запрещено парковаться на таких машинах вне кемпингов, супругам ни разу не выписали штраф), любовались Афоном прямо из своего окна. При этом никакого чёткого плана у мужа и жены никогда не было: они могли проехать за день 300 км, а могли целый месяц стоять на одном месте.

— Особых трудностей мы никогда не испытывали, хотя случалось всякое. В Лиссабоне мы случайно забрались в самый центр города: там были очень узкие улочки, и мы боялись, что застрянем и создадим коллапс. В Анталии дом скатился с подпорок и врезался в дерево, из-за чего треснуло заднее окно. В Бухаресте в нас въехала другая машина и разбила заднюю фару. А ещё у нас как-то сломался аккумулятор — мы несколько недель жили со свечами и фонариками, пока ждали запчасть из Китая. На этом всё. Какого-то по-настоящему серьёзного ремонта наш автомобиль пока не потребовал.

Ну а что насчёт безопасности? Не страшно ли спать в машине, а уж тем более оставлять её без присмотра?

— За два года путешествий нас ни разу не обокрали, хотя пару раз мы останавливались в не самых благополучных районах. Однажды оказались в месте, где вокруг было припарковано много легковушек с разбитыми стёклами. Но с нашим кемпером ничего не случилось. Возможно, это потому, что его частенько охраняла наша собака, — предполагает Лена.

Бюджет для продолжительных поездок супруги определили такой: тратить не больше $300 в месяц — это расходы на топливо и питание. Считают, что без своего автодома они в такую сумму никогда бы не вписались.

— Конечно, всё зависит от страны и количества пройденных километров. В Турции мы проехали 2500 км и потратили $700, но зато закупились продуктами на год вперёд, некоторые крупы до сих пор доедаем (спустя три года!). А в Греции месяц стояли в одной точке и умудрились прожить на €11! Собирали дикий виноград, яблоки, апельсины, хурму, оливки, инжир, орехи… В магазин всего два раза зашли за печеньем и шоколадками. А в Болгарии мы провели много времени у моря, которое выбрасывало на берег мидии. Поэтому часто их готовили.

Экономить помогало и то, что по кафе и ресторанам семья не ходит. Даже хлеб Лена печёт сама в мультиварке. Но в основном питаются они фруктами, овощами и крупами.

Интернетом в дороге тоже пользуются редко — ещё минус энная сумма денег.

— Путешествовали за счёт накоплений, но если бы их не хватало, легко нашли бы подработку. В той же Португалии можно устроиться на плантацию и получать на двоих €2500.

Сменили кемпер на домик в белорусской глуши

Но до таких крайних мер дело так и не дошло. Последние два года Артём, Лена и их дочка Саша практически не выбирались из Польши. Вылазкам семьи серьёзно помешал коронавирус.

Ребята даже вспомнили про собственный дом на хуторе, который приобрели пару лет назад.

— Мы давно подумывали о даче в Беларуси, где-нибудь вдали от людей. Однажды Артём наткнулся на объявление о продаже одной такой хаты недалеко от Кобрина. Мы тогда как раз собирались в свой первый трип и решили заскочить посмотреть на неё. Домик понравился, но мы подумали, что сейчас он нам ни к чему. Во время путешествия периодически о нём вспоминали… В конце концов попросили родителей купить его и оформить на себя. Стоил он $3100, — рассказала Лена.

Когда разбушевался ковид, супруги вернулись в купленный дом, сделали там небольшой ремонт и летом иногда приезжали. Но начавшийся год надеются снова провести в автодоме.

— Нам очень тяжело даётся этот оседлый образ жизни. Ждём с нетерпением, когда сможем куда-нибудь рвануть, — признаются они.