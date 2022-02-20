Происшествия на выходных: погиб 19-летний солдат-срочник

По данным Белгидромета, в Слуцке в субботу порывы ветра достигали 24 м/с. На улице Ленина возле парка обрушилось дерево. По информации областного управления МЧС на 21.00 субботы, ветер повредил кровли 22-х зданий в Клецком, Слуцком и Воложинском районах.

В субботу в Гродно был ранен солдат-срочник. Позже стало известно, что он погиб

В субботу, 19 февраля, в одной из воинских частей Гродно 19-летний солдат-срочник получил ранение. Минобороны сообщило, что это случилось «в результате нарушения правил обращения с оружием». В воскресенье ночью СК сообщил, что расследует обстоятельства гибели этого военнослужащего. Sputnik

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В Пинске спасли мужчину, который свисал с края крыши пятиэтажки

В субботу днём в Пинске мужчина сидел на краю крыши пятиэтажного общежития. Об этом сообщили спасателям. Когда два сотрудника МЧС поднялись на крышу, они увидели, что мужчина уже свисает с края на руках. Они схватили его за руки и затащили на крышу. МЧС

В Кричеве мужчина варил самогон, аппарат взорвался и обрушил стену квартиры

В пятницу, 18 февраля, в трёхэтажном 36-квартирном доме в Кричеве на кухне варился самогон. Случилась разгерметизация самодельного устройства для самогоноварения и вспышка паров. Хозяин квартиры 1962 года рождения получил незначительные ожоги и сам обратился в больницу. Стена между его квартирой и соседней обрушилась. Несущие конструкции дома не пострадали. МЧС

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Великобритании, 95-летняя Елизавета II, сдала тест на коронавирус, и он положительный. У монарха проявились лёгкие симптомы заболевания, напоминающие симптомы простуды. БелТА