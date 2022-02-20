Еврокомиссия разрешила продавать продукты из сверчков. Насекомых можно будет купить в сушёном, порошковом и замороженном виде. Об этом пишет «Европульс».

Сверчки — питательный и натуральный продукт, содержащий в большом количестве белки, витамины и клетчатку, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Как альтернативный источник протеинов сверчки помогут уменьшить выбросы парниковых газов от животноводства.

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До этого Европейское агентство по безопасности продуктов питания разрешило есть мучных червей. С добавлением личинок можно делать смузи, пасту, хлопья, салаты и другие блюда.