Сюрприз: если перед сном вы залипаете в смартфон — совсем необязательно это вредно. Кажется, это больше миф.

Результаты нового исследования Newatlas показывают, что для некоторых людей такая привычка наоборот улучшает сон.

Выборка исследования была относительно небольшой — 58 человек и его участники самостоятельно отчитывались, что делали за час до сна. Также не было контрольной группы и других параметров, отвечающих за чистоту и релевантность эксперимента. Однако результаты заслуживают внимания

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В своих отчётах участники указывали, какие типы медиа потребляли — смотрели телевизор, слушали подкасты, читали книги.

Также изучался другой важный аспект — как влияет на сон многозадачное использование медиа. Например, когда вы смотрите ТВ и одновременно пишете кому-то в мессенджере.

По итогам исследователи обнаружили: использование медиа за час до сна не влияло на качество сна испытуемых.

Данные электроэнцефалографа показали, что фазы быстрого и глубокого сна были в норме.

А некоторые сценарии потребления медиа перед сном даже улучшают сон. Речь идёт в первую очередь про подкасты.

Однако плохо влияет на сон, если какой-то контент потреблять долго. Важно смотреть/читать/слушать любой контент концентрированно и не злоупотреблять.

То есть, ваш сон наверняка пострадает от трёх часов тиктоков. Но если вы посмотрите одну часовую серию и уснёте через полчаса — вряд ли это вам повредит.