Сюрприз: если перед сном вы залипаете в смартфон — совсем необязательно это вредно. Кажется, это больше миф.
Результаты нового исследования Newatlas показывают, что для некоторых людей такая привычка наоборот улучшает сон.
Выборка исследования была относительно небольшой — 58 человек и его участники самостоятельно отчитывались, что делали за час до сна. Также не было контрольной группы и других параметров, отвечающих за чистоту и релевантность эксперимента. Однако результаты заслуживают внимания
В своих отчётах участники указывали, какие типы медиа потребляли — смотрели телевизор, слушали подкасты, читали книги.
Также изучался другой важный аспект — как влияет на сон многозадачное использование медиа. Например, когда вы смотрите ТВ и одновременно пишете кому-то в мессенджере.
По итогам исследователи обнаружили: использование медиа за час до сна не влияло на качество сна испытуемых.
Данные электроэнцефалографа показали, что фазы быстрого и глубокого сна были в норме.
А некоторые сценарии потребления медиа перед сном даже улучшают сон. Речь идёт в первую очередь про подкасты.
Однако плохо влияет на сон, если какой-то контент потреблять долго. Важно смотреть/читать/слушать любой контент концентрированно и не злоупотреблять.
То есть, ваш сон наверняка пострадает от трёх часов тиктоков. Но если вы посмотрите одну часовую серию и уснёте через полчаса — вряд ли это вам повредит.