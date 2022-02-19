Замуж за секретного агента. Женщина жила обычной жизнью, пока не узнала, что мужа с ней познакомили для тайного наблюдения

В далеком 1984 году молодая зоозащитница Джеки познакомилась с Бобом Робинсоном. Парень разделял её взгляды, дружба переросла в отношения и закончилась браком. Однако, через два года Боб неожиданно исчез, а женщина лишь через 30 лет узнала, что настоящая личность её мужа совершенно иная, пишет Trendymen.

Боб Робинсон появился в среде активистов и друзей Джеки словно из ниоткуда. Умный, начитанный, харизматичный парень быстро завёл знакомых и покорил сердце самой Джеки. Пара быстро обручилась, переехала в небольшой дом в пригороде. Появился и ребёнок — всё развивалось как нельзя лучше.

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Однако, спустя два года Боб неожиданно сказал Джеки, что должен на какое-то время покинуть страну. Он утверждал, что власти начали за ним слежку как за чрезмерно активным сторонником фронта защиты прав животных. Скрепя сердце, женщина согласилась на отлучку мужа.

В тот момент Джеки ещё и не понимала, как сильно изменится её жизнь. Своего мужа она не видела следующие 30 лет, он не послал ей ни одной весточки, ни одного письма. А затем на глаза Джеки попалась заметка в газете, где рассказывалось о службе секретных агентов: с разворота на неё смотрело лицо мужа.

С возрастающим удивлением женщина читала заметку и не могла поверить своим глазам. Оказалось, что в 80-х годах Боб Ламберт под псевдонимом Боба Робинсона по заданию властей внедрился в организацию «Фронт освобождения животных» (Animal Liberation Front), активисткой которого и была Джеки. На момент внедрения мужчина был женат и имел двух детей.

Похоже, молодая активистка вскружила ему голову. Боб оставил инструкции и женился на ней, но через 2 года понял, что жить так не сможет и ушёл. Джеки же он сказал, что вынужден эмигрировать под давлением властей.

Женщина была поражена до глубины души. Но вышла из нестандартной ситуации с блеском. Джеки подала судебный иск к Скотленд-Ярду и выиграла почти полмиллиона фунтов:

Боб так никогда и не вышел на связь с бывшей женой. Да и сама она не слишком хотела его видеть.