Многоразовые бутылки загрязняют воду сотнями потенциально токсичных веществ со своих стенок, а после посудомойки — тысячами, пишет Naked-science.В последнее время пластиковые бутылки и бутылочки стали предметом пристального интереса учёных: исследования показывают, что, невзирая на инертность материала, частицы микропластика попадают в воду, а из неё — в организм пьющего. Новая такая работа проведена с использованием многоразовых бутылок, особенно популярных у защитников природы и любителей спорта. Они тоже оказались далеко не безвредными, особенно после посудомоечной машины. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в Journal of Hazardous Materials.

Для своей работы Селина Тислер (Selina Tisler) и Ян Кристенсен (Jan Christensen) из Копенгагенского университета собрали как новые, так и использованные бутылки, заполнив их обычной чистой водой из-под крана и оставив на сутки. Затем состав воды тщательно изучали с помощью масс-спектрометрии и газовой хроматографии. Эксперимент выполняли как с немытыми бутылками, так и после мытья вручную и в посудомойке.

В воде идентифицировали в общей сложности более 400 соединений, попавших в неё из материала самой пластиковой бутылки, а также более 3500 веществ, смытых порошком для мытья в посудомойке. Подавляющее большинство этих молекул ещё не изучены, да и для 70 процентов изученных токсичность не установлена.

Реклама

«Мы были ошеломлены большим количеством химических веществ, обнаруженных в воде после 24 часов в бутылке, — говорит Ян Кристенсен. — Сотни соединений, включая прежде никогда не обнаруженные в пластике, а также и такие, которые могут нанести вред здоровью. А после цикла мытья — тысячи соединений».

Среди этих молекул определяются фотоинициаторы — вещества, которые под действием излучения становятся крайне активны и могут наносить серьёзный вред клеткам организма — и другие опасные молекулы, включая диэтилтолуамид, репеллент от насекомых. Как отмечают учёные, подавляющее большинство этих соединений не входит в состав материалов, из которых изготавливают бутылки, а образуются при их превращениях и деградации в процессе использования, хранения и мытья. Например, тот же диэтилтолуамид может появляться из размягчителей, благодаря которым бутылки можно сжать, выливая воду быстрее.

«Мы внимательно следим за отсутствием загрязнений в питьевой воде, — говорит Кристенсен. — Но когда наливаем эту воду в емкость, тут же добавляем в неё тысячи новых соединений. И хотя мы твёрдо не можем сказать, как эти вещества влияют на наше здоровье, лично я в будущем буду поьзоваться только стеклянными бутылками».