Отношение человека к своему пространству многое говорит о его психоэмоциональном состоянии. Кто-то тщательно подбирает кухонное полотенце в тон духовому шкафу, а кто-то с трудом заставляет себя убрать зимой ролики из прихожей. Несмотря на общепринятые попытки взрослых с детства приучить ребёнка к порядку, люди вырастают очень разными. Рассказываем, о каких проблемах может говорить постоянное стремление всё раскладывать по полочкам, и почему лучше перестать ругать себя за неубранное с вечера рабочее место, пишет Theoryandpractice.

Почему аккуратные люди далеки от идеала

Как правило, аккуратные люди вызывают у других если не восхищение, то уважение. Кажется, что идеальный порядок — удел организованных и сильных людей, которым чужда лень и безответственность. Почти у каждого хотя бы раз возникало желание быть на них похожими, совершались попытки потратить драгоценное время на уборку, но снова и снова привычный хаос и лёгкое разочарование.

Однако на самом деле излишнее внимание к порядку, как выявили учёные, может свидетельствовать о проблемах. То есть за идеальной картинкой, которой люди восхищаются, скрываются порой болезненные состояния, серьёзно препятствующие счастливой жизни аккуратистов.

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Излишняя педантичность может быть следствием более глубинных проблем:

Болезненный перфекционизм

Автор книги «Не пытайтесь сделать всё идеально. Стратегии борьбы с перфекционизмом» Мартин М. Энтони обратила внимание, что постоянные старания сделать всё идеально, несмотря на кажущуюся пользу для личностного роста, могут обернуться серьёзными заболеваниями. Исходя из проведённых исследований сделан вывод: «Перфекционизм и жажда порядка идут рука об руку». Постоянное желание видеть идеальное расположение вещей в доме может воздействовать на организм как токсичное вещество. Люди с повышенным вниманием к порядку отравляют себе жизнь постоянным стрессом, который сначала может быть и незаметным, но позже привести к эмоциональному выгоранию и различного рода заболеваниям.

Травмы прошлого и попытки от них избавиться

За идеально вывешенными по цвету рубашками может скрываться столкновение с критикой, унижением и чередой тяжелых семейных кризисов. Идеальный порядок в доме иногда говорит о попытках воссоздать безопасную и уютную зону, очищенную от внутренней боли и негатива.

Исследователь Университета Торонто Чэнь-Бо выявил психологический феномен, заключающийся в связи ментальной и психологической чистоты в психике. Феномен назван «эффект леди Макбет» в честь героини Шекспира, которая после убийства короля бросается отмывать руки в надежде смыть с себя греховное деяние.

Неожиданное желание броситься постирать бельё или вымыть пол ради получения успокоения может рассматриваться подсознанием как попытка справиться с какими-то душевными сложностями, воссоздав вокруг себя иллюзорный мир чистоты и упорядоченности. Хотя внешне в такой ситуации всё блестит, внутри человека бурлят и периодически вскипают непримиримые противоречия.

Диагноз обсессивно-компульсивного расстройства

Пожалуй, самой серьёзной причиной маниакального порядка может быть обсессивно-компульсивное расстройство личности. Для постановки этого диагноза учитывается целая совокупность симптомов, однако один из распространенных — постоянная обеспокоенность порядком.

Почему нам нужен беспорядок?

Теперь, когда картинка о человеке с идеальным порядком уже не кажется такой радостной, есть пара хороших новостей для тех, кому сложно организовать свой быт так, чтобы сделать его похожим на серию картинок из блога про интерьер.

Во-первых, как отмечает Мари Кондо, известный специалист по наведению порядка и автор нашумевшего бестселлера «Магическая уборка», беспорядок — это нормальное явление, которое случается не из-за того, что с нами что-то не так. Причина в том, что человека учат чему угодно, но только не наводить порядок сознательно. Поэтому, когда речь заходит о том, чтобы что-то упорядочить, человек часто ассоциирует это действие либо с неприятной обязанностью из детства, либо по незнанию использует неэффективные способы хранения, которые не выдерживают жизненных реалий и снова погружают в хаос. Но также автор замечает, что акт захламления — инстинктивный рефлекс, который отключает от корня проблем. Иначе, представьте, в идеально убранной комнате не осталось бы выбора, кроме как изучать внутреннее состояние.

Во-вторых, беспорядок — можно и нужно использовать для своего духовного обновления. Если бы у вас никогда не было ненужного, сломанного и обременительного, вы бы не смогли осознать, что из всего массива вещей действительно важно. Лорен Розенфилд в книге «Дышите свободно. Как беспорядок в доме поможет разобраться в себе» предлагает обернуть хлам в свою пользу и поблагодарить его за те моменты обновления и свободы, которые вы получаете после того, как с ним разберетесь.

Более того, и самое важное, винить себя за беспорядок — бессмысленно и в корне неправильно. Эрик Абрахамсон и Дэвид Фридман, авторы научного бестселлера «Эффективный беспорядок» пишут: «Беспорядок — это не обязательно признак бессистемности. За столом, на котором все разбросано, можно работать эффективнее, чем за чистым».

Авторы считают, что умеренный беспорядок на самом деле самая эффективная система организации где бы то ни было: в доме, на работе, при создании бизнеса. Важно лишь установить ту грань беспорядка, которая позволит вам не выдвигать себе укоров и переломить стереотип, что нагроможденный рабочий стол делает вас безответственным. Все многочисленные эксперименты, которые проводились с той целью, чтобы выявить зависимость порядка и продуктивности приводили только к той мысли, что куда более важным считается умение расставлять приоритеты в жизни, а не папки на столе.

Одним из преимуществ эффективного и допустимого вами беспорядка является то, что такую систему гораздо сложнее нарушить, а также она адаптивна к разного рода условиям. Поэтому, если сегодня ваш организм просит вас лечь спать пораньше, лучше делать это безо всякого чувства вины за невымытый пол и страха неэффективности.

Система, где всё неидеально, идеальна тем, что её никому не под силу сломать.