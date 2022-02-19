В Солигорске мужчина спас провалившегося под лёд ребёнка

Днём в пятницу, 18 февраля, двое 5-классников играли на льду и провалились в воду – примерно в 20 метрах от берега. Один из мальчиков выбрался самостоятельно.

Очевидец увидел тонущего мальчика, подполз к нему и протянул палку. Ребёнок ухватился и выбрался из полыньи.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 16.53, мужчина спас ребёнка ещё до прибытия МЧС.

Оба мальчика были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи: с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» дети доставлены в приёмное отделение местной больницы.

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Об этом сообщает МЧС.

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд. Если увидели тонущего, лучше сразу позвонит по телефонам 101 или 112, оценить обстановку, и, если есть возможность помочь, протяните тонущему палку или верёвку и вытяните его на берег. Не бросайтесь сломя голову к провалившемуся в полынью, вы также можете оказаться в ловушке.