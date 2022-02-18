Случчанин Сергей сейчас живёт на даче в Новодворцах. На днях он узнал, что человек на внедорожнике застрелил возле деревни собаку. Мужчина нашёл щенка, он оказался живой, но с простреленными лапами.

Случившееся «Кур’еру» описали сначала дочь Сергея, а потом и он сам. Мы объединили их рассказы в один. Первую часть истории Сергей знает со слов друга.

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Джип и выстрелы

Во вторник, 15 февраля, около 9 часов вечера друг Сергея гулял по дороге в поле возле Клепчан и Кирово. Было уже темно. Вдруг он увидел на проезжей части светящиеся квадратные фары машины. А с поля прозвучал выстрел.

«Мой друг сам охотник, — говорит Сергей. — Он сказал, что, судя по звуку, стреляли охотничьим патроном 12 калибра. После выстрела был визг. Он подумал, что, может, охотник заметил в поле лису и убил».

Друг Сергея прошёл около 80 метров вперёд и тут услышал второй выстрел. Мужчина присел и спрятался за дорожный отбойник. Он испугался, что попадут в него.

«Интересно, что автомобиль стоял не на обочине, а посредине дороги, как будто водитель второпях расстреливал животное», — говорит Сергей.

Потом машина начала двигаться, и друг Сергея поднялся. Мужчина не разглядел номерной знак, но заметил, что это джип-внедорожник с запасным колесом сзади, тёмного цвета.

Друг Сергея пошёл в поле и увидел там лежащего на снегу щенка в крови. Мужчина подумал, что собачка мёртвая, и ушёл домой.

Спасение щенка

На следующий день, тоже вечером, Сергей пошёл гулять вместе со своим другом, и тот рассказал ему о случившемся. Вместе они подошли к месту происшествия, и Сергей увидел, что собака ещё живая. Мужчины захотели её поднять, но она попыталась укусить их и уползти с помощью того, что осталось от лап.

«Честно говоря, сложилось такое впечатление, что человек, имеющий охотничье ружьё (скорее всего охотничье), либо ни разу не стрелял, либо специально промазал, — написала нам дочь Сергея. —

У собачки были прострелены две передние лапы. Бедное животное больше суток мучалось, лежало под дождём с простреленными лапами.

Как потом оказалось, это сучка».

Так как щенок не давался, кусался, а у мужчин не было ничего, чтобы забрать его, то они ушли. Всю ночь Сергей не находил себе места, а утром, уже 17 февраля, взял ящик с сеном, поехал на машине в поле, забрал животное в этот ящик и повёз в Слуцкую ветстанцию.

Дорогое лечение

В ветстанции Сергею сказали, что они не могут сделать снимок, так как нет оборудования, и что можно обратиться в Лучники в частную клинику. Он так и сделал.

В клинике собаке оказали помощь. И объяснили, что одну лапу можно спасти: там повреждены только сухожилия, но кость в порядке. А вот вторую придётся ампутировать. Предстоят ещё две операции.

За первичные процедуры (собаку помыли, перевязали, сделали снимок и так далее) пришлось отдать 300 рублей. А вообще всё лечение, по словам дочери Сергея, стоит 1,5 тысячи рублей: немаленькие деньги для семьи.

Если среди наших читателей найдутся те, кто хочет помочь собаке, связаться с Сергеем можно по телефону +375 29 751-70-07.