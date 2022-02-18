Люди недели: спас ребёнка, нашёл древний город, отпраздновали 55 лет супружества

На этой неделе читатели «Кур’ера» узнали от семьи Жогло простой секрет, как прожить в любви и согласии 55 лет. Опытный детский психолог рассказала, как подготовить ребёнка к школе. Случчанин спас ребёнка из воды. Археолог, открывший древний Случеск, отметил свой юбилей.

Об этих других людях — в нашем обзоре за неделю.

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Михаил Хотько

Михаил Хотько из деревни Заградье, рассказал о том, что в их местности очень плохо ловит мобильная связь: «Здесь все люди ходят по улице, размахивая своими телефонами — ищут, где поймать сигнал!»

«Булькает, трещит — и всё пропадает». Жители деревни под Слуцком жалуются, что сидят почти без связи и интернета

Анна Семёнова

Анна Семёнова раньше жила в городе и работала продавцом, а потом переехала в Весею и стала делать светильники ручной работы в форме цветов. Для неё это стало ремеслом, благодаря которому она теперь зарабатывает.

«На хлеб с молоком хватает, а на масло — нет». Ремесленница из деревни под Слуцком рассказала про жизнь и работу

Иван и Валентина Жогло

Иван и Валентина Жогло из Лучников прожили вместе 56 лет. Валентина Николаевна брала на себя домашние хлопоты, понимая, что у мужа тяжёлая работа, а Иван Сергеевич никогда не говорил плохого жене. Возможно в этом и есть секрет долголетия их семьи.

«Если хочется сказать что-то нехорошее, лучше промолчи». Семейная пара из Слуцкого района рассказала, как прожить вместе 55 лет

Оксана Маголина

Оксана Маголина, практикующий детский психолог с 21-летним стажем работы, рассказала, как подготовить ребёнка к школе. По её словам, научить читать и писать недостаточно: «Нужно готовить ребёнка к жизни, тогда он будет готов к школе».

Алексей Копылов

Алексей Копылов спас 9-летнего мальчика из воды. Всё произошло на реке Случь в районе гимназии №1. Алексей там рыбачил, а ребёнок играл в компании и провалился под лёд, пробыв в воде 10 минут.

«На локтях держался и плакал». В Слуцке пенсионер вытащил мальчика, который провалился под лёд в центре города

Валерий Шарупич

Валерий Шарупич, воин-интернационалист, в годовщину вывода войск из Афганистана рассказал, как его на мосту на границе с СССР встречала жена. О событиях современности он сказал следующее: «По городу идёшь — всё спокойно. Телевизор посмотришь — то ли война, то ли не война».

Что говорили в День памяти воинов-интернационалистов в Слуцке (видео)

Леонид Колядинский

Леонид Колядинский, археолог, 17 февраля отметил 70-летие и 50-летие своей археологической деятельности. Именно благодаря его находкам во время трёх раскопок в Слуцке в 1985, 1999 и 2016 годах мы многое узнали об истории города и о том, как жили древние случчане.