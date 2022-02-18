В номере «Кур’ера» от 17 февраля, который уже в продаже, опубликовано обновлённое расписание движения городских автобусов Слуцка. Напомним, что с 14 февраля изменилось расписание маршрута №13.

Обновлённое расписание городских автобусов Слуцка – в свежем номере «Кур’ера»

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