«Мой МТС»: как управлять услугами связи онлайн

Абоненты мобильного оператора активно используют приложение «Мой МТС», которое позволяет самостоятельно управлять услугами связи. Количество пользователей на данный момент превышает 2 миллиона.

«Мой МТС» — это персональный помощник абонента, с помощью которого можно в два клика узнавать необходимую информацию о подключенных номерах, а также управлять тарифами и услугами. Поэтому пользователю не обязательно посещать офис МТС или обращаться в кол-центр, чтобы решить повседневные вопросы мобильной связи. Приложением доступно для смартфонов на базе Android и iOS.

«Мой МТС» даёт возможность быстро зарегистрировать обещанный платеж, проверить баланс и остатки трафика минут и SMS. Эти операции можно совершать даже при отрицательном балансе. Приложение позволяет работать сразу с несколькими номерами. При этом, чтобы посмотреть остатки баланса и мегабайтов интернета, не обязательно заходить в само приложение — достаточно установить соответствующий виджет на рабочем столе смартфона.

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В приложении есть опции для управления финансами. В «Мой МТС» хранится подробная информация обо всех списаниях со счёта за последние 5 суток, также пользователь может заказать детализацию разговоров и подробный отчёт по балансу с описанием всех расходов за текущий месяц. Реализована функция, с помощью которой можно перевести деньги со своего счёта на номер друзей или близких.

Приложение позволяет менять тарифные планы, подключать и отключать услуги. Здесь же представлен список других приложений МТС — МТС Music, МТС Книги, МТС Кино. С помощью «Мой МТС» можно следить за новостями и акциями компании, а при необходимости — быстро найти адрес ближайшего салона связи МТС.

Подробнее с возможностями приложения можно ознакомиться здесь.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» УНП 800013732