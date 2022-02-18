Жизнь в современном мире наполнена стрессовыми ситуациями, волнением и страхом. Каждый из нас сталкивается с отрицательными эмоциями, принятием каких-либо важных решений. Расслабить нервную систему и получить порцию удовольствия можно посредством тактильных ощущений. Как в этом помогают игрушки-антистресс «Кур’еру» рассказали в Слуцком центре гигиены и эпидемиологии.

Какие антистрессы как действуют на организм

Антистрессовых предметов и игрушек существует множество: подушки; кубики; мячики, слаймы, спиннеры, мокуру, раскраски-антистресс и др.

Подушка-антистресс наполнена мягкими шариками вспененного полистирола диаметром до одного миллиметра. Подушки бывают для шеи, подушки-валики под спину, подушки-мялки для пальцев рук. Они особенно полезны детям и пожилым людям. Воздействуя на нервные окончания, расположенные в мозгу, такое изделие развивает и стимулирует мелкую моторику, активируя мысленные и творческие способности.

Подушки бывают для шеи, подушки-валики под спину, подушки-мялки для пальцев рук. Они особенно полезны детям и пожилым людям. Воздействуя на нервные окончания, расположенные в мозгу, такое изделие развивает и стимулирует мелкую моторику, активируя мысленные и творческие способности. Раскраски-антистресс – отличный способ расслабиться, повысить ясность ума и снять стресс. Раскрашивание — это активная арт-терапия. Во время раскрашивания человек сосредотачивается на процессе, при этом все злободневные проблемы отходят на второй план. Более того, повторяющиеся и мелкие предметы на картинках способствуют погружению в состояние, близкое к медитации.

– отличный способ расслабиться, повысить ясность ума и снять стресс. Раскрашивание — это активная арт-терапия. Во время раскрашивания человек сосредотачивается на процессе, при этом все злободневные проблемы отходят на второй план. Более того, повторяющиеся и мелкие предметы на картинках способствуют погружению в состояние, близкое к медитации. Ручки-антистресс — многие офисные работники сталкивались с ситуацией, когда очень нужно сосредоточиться, но это не получается. В таких случаях на помощь может прийти игрушка-антистресс для взрослых. Такие ручки подходят тем,,,, кто привык перебирать руками канцелярские предметы, щелкать кнопкой и степлером. Ее можно сгибать и скручивать, вращать вокруг оси, передвигать по поверхности корпуса магнитный шарик, крутить колечко, выполненное в форме сферы, устанавливать и двигать по корпусу клип, выполненный из магнитного материала.

многие офисные работники сталкивались с ситуацией, когда очень нужно сосредоточиться, но это не получается. В таких случаях на помощь может прийти игрушка-антистресс для взрослых. Такие ручки подходят тем,,,, кто привык перебирать руками канцелярские предметы, щелкать кнопкой и степлером. Ее можно сгибать и скручивать, вращать вокруг оси, передвигать по поверхности корпуса магнитный шарик, крутить колечко, выполненное в форме сферы, устанавливать и двигать по корпусу клип, выполненный из магнитного материала. Спиннер — незатейливое устройство, три лопасти и подшипник посредине. Для детей это просто веселая и модная игрушка Они даже не подозревают, что спиннер развивает мелкую моторику. Для взрослых – это настоящий антистресс.

Уход за игрушками-антистресс

Игрушки антистресс, наполненные шариками из полистирола, легко подвергаются стирке в машинке. Полистерол является безопасным для здоровья человека, он не впитывает влагу и посторонние запахи, но может задерживать пыль. Поэтому изделие необходимо периодически подвергать влажной обработке.

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Не рекомендуется загружать в барабан стиральной машины изделия с непрочной окраской. Чтобы удостовериться, что машинная стирка не запрещена, нужно ознакомиться с информацией, которая указана на ярлычке изделия.

В некоторых изделиях в качестве наполнителя выступают природные материалы, например: семена льна, гречишная шелуха, бамбук. Они не терпят контакта с водой. Поэтому стирать можно только верхний чехол, если он является съемным. Необходимо с осторожностью использовать данный тип игрушек если у ребенка или взрослого имеются аллергии.

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