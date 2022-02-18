Случчанка Евгения Капустина по профессии технолог общественного питания. Но во время декретного отпуска увлеклась фотосъёмкой. Особенность её работ — романтические сюжеты с девушками в развевающихся платьях и дети. Евгения рассказала «Кур’еру», как она осваивала новое занятие и почему её увлекли нереальные сюжеты.



Сначала снимала семью и малыша

«Сама я родом из города Слуцка и после окончания университета вернулась в родной город, — рассказала Евгения. — Никогда не думала заниматься фотоделом профессионально. Перед своим свадебным путешествием купили с мужем фотоаппарат. Снимала себя и семью. Любительской фотографией занималась сестра. Смотрела, как она это делает, и обработка фото казалась чем-то сверхсложным. После рождения ребенка у меня как будто изменился взгляд на мир. Захотелось выйти за чисто семейные рамки.

«Для таких кадров сама платье сошью»

Я написала объявление, что приглашаю на бесплатную пробную съемку маму с малышом. Откликнулась девушка Анастасия, с которой мы потом подружились. Именно она поспособствовала моему дальнейшему развитию.

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Как-то Анастасия показала изображения девушек в шикарных платьях со шлейфами на природе и сказала: «Это моя мечта! Для таких кадров я бы сама платье сшила». Я ответила, что у меня нет ни технических, ни профессиональных возможностей, чтобы делать подобные фото. Но обещала попробовать.

Первые фото на «солигорских горах»

Анастасия — человек действия. Вскоре действительно сшила бесподобное платье, и мы поехали на «солигорские горы» фотографироваться. Процесс съёмки в платье нас творчески захватил, фантазировали.

Потом Анастасия сшила еще одно платье и еще… Именно фото в развевающихся платьях принесли первую популярность. Их заметили люди, стали приглашать в совместные творческие проекты.

«Воплотить мечту — это больше, чем сделать хороший кадр»

Мне понравилось, ведь я начала себя чувствовать чем-то большим, чем просто фотографом. Создать ощущение, воплотить мечту — это больше, чем просто сделать хороший кадр. Такое творчество приближает к искусству. Создание таких фото подталкивало меня к росту и развитию, показало, что могу больше.

Когда девушка видит себя в шикарном образе, создается эффект «вау». Некоторые не хотят снимать и говорят, что чувствуют себя принцессой. Улыбаются, раскрепощаются. Сам процесс становится для них своеобразным развлечением.

О декорациях и идеях

С декорациями сейчас сложновато. Что-то ищу «на чердаке у бабушки», что-то — у знакомых. Иногда заказываю через интернет. Бывает, что вдохновляюсь работами других фотографов, пытаюсь реализовать то, что цепляет.

Каждое фото — это целая история

Историй, связанных с фотографией, куча. Если мы куда-то выбираемся, нужно быть готовым, что что-то пойдет не так. Например, на «солигорских горах» чего только не было: и проваливались, и милиция прогоняла, и дождь начинался не вовремя. Зимой было приключение, когда поехали в лес искать красивый пейзаж, а машина застряла в снегу. Побежали в ближайшую деревню просить о помощи. Благо, мир не без добрых людей. Всё наши истории заканчивались благополучно!»

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.