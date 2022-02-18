Случчанка Евгения Капустина по профессии технолог общественного питания. Но во время декретного отпуска увлеклась фотосъёмкой. Особенность её работ — романтические сюжеты с девушками в развевающихся платьях и дети. Евгения рассказала «Кур’еру», как она осваивала новое занятие и почему её увлекли нереальные сюжеты.

Евгения Капустина. Фото предоставлено героиней публикации
Евгения Капустина. Фото предоставлено героиней публикации

 Сначала снимала семью и малыша

«Сама я родом из города Слуцка и после окончания университета вернулась в родной город, — рассказала Евгения. — Никогда не думала заниматься фотоделом профессионально. Перед своим свадебным путешествием купили с мужем фотоаппарат. Снимала себя и семью. Любительской фотографией занималась сестра. Смотрела, как она это делает, и обработка фото казалась чем-то сверхсложным. После рождения ребенка у меня как будто изменился взгляд на мир. Захотелось выйти за чисто семейные рамки.

«Для таких кадров сама платье сошью»

Я написала объявление, что приглашаю на бесплатную пробную съемку маму с малышом. Откликнулась девушка Анастасия, с которой мы потом подружились. Именно она поспособствовала моему дальнейшему развитию.

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Как-то Анастасия показала изображения девушек в шикарных платьях со шлейфами на природе и сказала: «Это моя мечта! Для таких кадров я бы сама платье сшила». Я ответила, что у меня нет ни технических, ни профессиональных возможностей, чтобы делать подобные фото. Но обещала попробовать.

Первые фото на «солигорских горах»

Анастасия — человек действия. Вскоре действительно сшила бесподобное платье, и мы поехали на «солигорские горы» фотографироваться. Процесс съёмки в платье нас творчески захватил, фантазировали.

Евгения рассказала «Кур'еру», как она осваивала новое занятие и почему её увлекли нереальные сюжеты.
Фото: Евгения Капустина

 

Потом Анастасия сшила еще одно платье и еще… Именно фото в развевающихся платьях принесли первую популярность. Их заметили люди, стали приглашать в совместные творческие проекты.

«Воплотить мечту — это больше, чем сделать хороший кадр»

Мне понравилось, ведь я начала себя чувствовать чем-то большим, чем просто фотографом. Создать ощущение, воплотить мечту — это больше, чем просто сделать хороший кадр. Такое творчество приближает к искусству. Создание таких фото подталкивало меня к росту и развитию, показало, что могу больше.

Евгения рассказала «Кур'еру», как она осваивала новое занятие и почему её увлекли нереальные сюжеты.

Когда девушка видит себя в шикарном образе, создается эффект «вау». Некоторые не хотят снимать и говорят, что чувствуют себя принцессой. Улыбаются, раскрепощаются. Сам процесс становится для них своеобразным развлечением.

О декорациях и идеях

С декорациями сейчас сложновато. Что-то ищу «на чердаке у бабушки», что-то  — у знакомых. Иногда заказываю через интернет. Бывает, что вдохновляюсь работами других фотографов, пытаюсь реализовать то, что цепляет.

Евгения рассказала «Кур'еру», как она осваивала новое занятие и почему её увлекли нереальные сюжеты.

Каждое фото — это целая история

Историй, связанных с фотографией, куча. Если мы куда-то выбираемся, нужно быть готовым, что что-то пойдет не так. Например, на «солигорских горах» чего только не было: и проваливались, и милиция  прогоняла, и дождь начинался не вовремя. Зимой было приключение, когда поехали в лес искать красивый пейзаж, а машина застряла в снегу. Побежали в ближайшую деревню просить о помощи. Благо, мир не без добрых людей. Всё наши истории заканчивались благополучно!»

Евгения рассказала «Кур'еру», как она осваивала новое занятие и почему её увлекли нереальные сюжеты.
Фото: Евгения Капустина

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.