Первые цветы 2022 года в Слуцке заметил 16 февраля местный житель Александр Шелехов. Уже несколько дней в городе днём стоит плюсовая температура, и из-под снега появились подснежники.

В Слуцком городском парке появились подснежники. Фотофакт
Фото: Александр Шелехов

В Слуцком городском парке появились подснежники. Фотофакт

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