Анализ и Дизайн ИТ — это компания из специалистов уровня джуниор, мидл и синьор, которые увлечены анализом требований, созданием интерфейса и управлением проектами. Все мы говорим по-английски на достойном уровне.

Наша команда работает с крупными командами разработки как в Беларуси так и за её пределами.

Наши компетенции:

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1. Документ Vision и Scope

2. Мокапы и макеты

3. Диаграммы рабочих процессов и бизнес-потоков

4. Технические характеристики в виде: юзер сторей, эпиков и функциональных SRS

Верю, что всё это звучит странно и возможно пугающе.

Кого мы ищем:

Тех, кто заинтересован в подготовке и трудоустройстве в области IT технологий

Тех, кто смело готов пробовать новое и не боится трудностей, так как трудно будет

Тех, кто самостоятельно прошёл курсы по бизнес-анализу и ищет первую компанию, чтобы войти в IT

Требования:

Компетенция в английском языке (уровень Intermediate и выше). Каждому соискателю будет предложено пройти онлайн тест на определение уровня Listening and Grammar & Vocabulary

Умение мыслить логично

Аналитический склад ума

Коммуникативность

Problem-solving skills (умение эффективно решать проблемы)

Возможность работы только в офисе, который находится в г. Слуцке (ежедневное присутствие)

Технические навыки/образование будут плюсом и упростят вход в профессию, но не является обязательным требованием.

Обязанности:

В процессе работы наша команда познакомит стажера:

С общераспространенными практиками работы в бизнес-анализе

Задачами, выполняемые бизнес-аналитик в рамках профессии

Научим использовать техники и инструменты, используемые бизнес-аналитиком для поиска и описания IT-решений

Все знания будут применяться на практике на реальном проекте с командой разработки

Условия:

Современный офис с кофе и печеньками;

Возможность посещать тренинги, конференции, корпоративное обучение английскому языку;

Возможность профессионального роста до роли аналитика на проекте;

Гибкое начало рабочего дня, полная занятость;

Официальное трудоустройство с начала стажировки с последующим заключением контракта, соцпакет;

Бонусы по значимым событиям;

Пересмотр оплаты труда по итогом года.

Успешно прошедших испытательный срок мы с удовольствием пригласим в наш штат на более длительное время.

С уважением,

HR-менеджер

Шкурская Алла

Номер тел: +375 29 768 26 08

Адрес эл. почты: alla@analyzedesignit.com

Частное унитарное предприятие «Анализ и Дизайн ИТ» УНП 692062485