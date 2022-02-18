Анализ и Дизайн ИТ — это компания из специалистов уровня джуниор, мидл и синьор, которые увлечены анализом требований, созданием интерфейса и управлением проектами. Все мы говорим по-английски на достойном уровне.
Наша команда работает с крупными командами разработки как в Беларуси так и за её пределами.
Наши компетенции:
1. Документ Vision и Scope
2. Мокапы и макеты
3. Диаграммы рабочих процессов и бизнес-потоков
4. Технические характеристики в виде: юзер сторей, эпиков и функциональных SRS
Верю, что всё это звучит странно и возможно пугающе.
Кого мы ищем:
- Тех, кто заинтересован в подготовке и трудоустройстве в области IT технологий
- Тех, кто смело готов пробовать новое и не боится трудностей, так как трудно будет
- Тех, кто самостоятельно прошёл курсы по бизнес-анализу и ищет первую компанию, чтобы войти в IT
Требования:
- Компетенция в английском языке (уровень Intermediate и выше). Каждому соискателю будет предложено пройти онлайн тест на определение уровня Listening and Grammar & Vocabulary
- Умение мыслить логично
- Аналитический склад ума
- Коммуникативность
- Problem-solving skills (умение эффективно решать проблемы)
- Возможность работы только в офисе, который находится в г. Слуцке (ежедневное присутствие)
- Технические навыки/образование будут плюсом и упростят вход в профессию, но не является обязательным требованием.
Обязанности:
В процессе работы наша команда познакомит стажера:
- С общераспространенными практиками работы в бизнес-анализе
- Задачами, выполняемые бизнес-аналитик в рамках профессии
- Научим использовать техники и инструменты, используемые бизнес-аналитиком для поиска и описания IT-решений
- Все знания будут применяться на практике на реальном проекте с командой разработки
Условия:
- Современный офис с кофе и печеньками;
- Возможность посещать тренинги, конференции, корпоративное обучение английскому языку;
- Возможность профессионального роста до роли аналитика на проекте;
- Гибкое начало рабочего дня, полная занятость;
- Официальное трудоустройство с начала стажировки с последующим заключением контракта, соцпакет;
- Бонусы по значимым событиям;
- Пересмотр оплаты труда по итогом года.
Успешно прошедших испытательный срок мы с удовольствием пригласим в наш штат на более длительное время.
С уважением,
HR-менеджер
Шкурская Алла
Номер тел: +375 29 768 26 08
Адрес эл. почты: alla@analyzedesignit.com
Частное унитарное предприятие «Анализ и Дизайн ИТ» УНП 692062485