Анализ и Дизайн ИТ — это компания из специалистов уровня джуниор, мидл и синьор, которые увлечены анализом требований, созданием интерфейса и управлением проектами. Все мы говорим по-английски на достойном уровне.

Наша команда работает с крупными командами разработки как в Беларуси так и за её пределами.

Наши компетенции:

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1. Документ Vision и Scope
2. Мокапы и макеты
3. Диаграммы рабочих процессов и бизнес-потоков
4. Технические характеристики в виде: юзер сторей, эпиков и функциональных SRS

Верю, что всё это звучит странно и возможно пугающе.

Кого мы ищем:

  • Тех, кто заинтересован в подготовке и трудоустройстве в области IT технологий
  • Тех, кто смело готов пробовать новое и не боится трудностей, так как трудно будет
  • Тех, кто самостоятельно прошёл курсы по бизнес-анализу и ищет первую компанию, чтобы войти в IT

Требования:

  • Компетенция в английском языке (уровень Intermediate и выше). Каждому соискателю будет предложено пройти онлайн тест на определение уровня Listening and Grammar & Vocabulary
  • Умение мыслить логично
  • Аналитический склад ума
  • Коммуникативность
  • Problem-solving skills (умение эффективно решать проблемы)
  • Возможность работы только в офисе, который находится в г. Слуцке (ежедневное присутствие)
  • Технические навыки/образование будут плюсом и упростят вход в профессию, но не является обязательным требованием.

Обязанности:

В процессе работы наша команда познакомит стажера:

  • С общераспространенными практиками работы в бизнес-анализе
  • Задачами, выполняемые бизнес-аналитик в рамках профессии
  • Научим использовать техники и инструменты, используемые бизнес-аналитиком для поиска и описания IT-решений
  • Все знания будут применяться на практике на реальном проекте с командой разработки

Условия:

  • Современный офис с кофе и печеньками;
  • Возможность посещать тренинги, конференции, корпоративное обучение английскому языку;
  • Возможность профессионального роста до роли аналитика на проекте;
  • Гибкое начало рабочего дня, полная занятость;
  • Официальное трудоустройство с начала стажировки с последующим заключением контракта, соцпакет;
  • Бонусы по значимым событиям;
  • Пересмотр оплаты труда по итогом года.

Успешно прошедших испытательный срок мы с удовольствием пригласим в наш штат на более длительное время.

С уважением,
HR-менеджер
Шкурская Алла
Номер тел: +375 29 768 26 08
Адрес эл. почты: alla@analyzedesignit.com
Частное унитарное предприятие «Анализ и Дизайн ИТ» УНП 692062485