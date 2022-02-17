На прошлой неделе житель Заградья (15 км от Слуцка) Михаил Хотько рассказал, что в его деревне трудно пользоваться мобильным телефоном и интернетом из-за низкого качества сотовой связи.

Читатели «Кур’ера» в комментариях на эту публикацию в Instagram и ВК, назвали порядка десяти населённых пунктов, где плохая связь. Это: Селище, Браново, Чаплицы, Болотчицы, Безверховичи, Василинки, Михейки, Прощицы, Малая Падерь. Кроме того, эту же проблему отметили жители Копыльского района, а также Глубокского района Витебской области и местности возле Льнозавода.

«Кур’ер» отметил на карте района места с низким качеством связи, на которые указали жители.

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