В четверг, 17 февраля, в Слуцке, как и на большей части территории Беларуси, было ветрено. Порывами ветра с деревьев срывало ветки, а на улице Ленина из-за стихии пришлось снять баннер над проезжей частью. Смотрите фото.

Очень ветренный день в Слуцке. Фотографии с улиц
Фото: Юзеф Штольц
Очень ветренный день в Слуцке. Фотографии с улиц
Фото: Виктория Капская
Очень ветренный день в Слуцке. Фотографии с улиц
Фото: Глеб Рулёв
Очень ветренный день в Слуцке. Фотографии с улиц
Из-за ветра работники коммунальных служб убирали за мусоровозом. Фото: Александр Большой