Случчан на помойке учат правильно сортировать мусор. Фотофакт

Красивые цветные плакатики появились в 12 городке Слуцка. Их прикрепили на ограждения сразу за мусорными контейнерами возле домов на улице Гагарина. Плакатики учат правильно сортировать мусор, сдавать вторсырье, ну и о штрафах напоминают. Всё правильно.

Но так себе перспектива: постоять у помойки, поизучать…

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