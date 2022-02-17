В Солигорске пройдёт соревнование: кто быстрее занесёт мешок с солью на 17-й этаж

Забег «Пуд соли» состоится в Солигорске в здании управления «Беларуськалия» 23 февраля, пишет «Мінская праўда».

Каждому участнику забега «Пуд соли» выдадут 16-килограммовый мешок с солью (тот самый пуд), который как нужно будет быстрее донести по лестнице с 1-го на 17-й этаж здания управления «Беларуськалия».

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Участие в соревнованиях могут принять также и представительницы прекрасного пола. Им для победы достаточно преодолеть дистанцию без груза.

Каждый участник, независимо от результата, получит в подарок тот самый мешок с 16 кг соли.

Попробовать себя в необычном состязании могут все желающие. Главные требования: уверенность в своих силах и справка о состоянии здоровья. Победители и призеры будут определяться в нескольких возрастных категориях.

Программа забега:

17.15-17.50 — регистрация;

17.50 — открытие соревнований;

18.00 — старт забега;

18.30 — награждение участников и победителей забега.

Телефон для записи: 29-86-42.