«За старую ванную 60 рублей, за проржавевшую легковушку 500–700»… В Беларуси увеличиваются закупочные цены на металлолом

Заготовительные цены на бытовой лом в стране увеличиваются. Об этом сообщил Алексей Глухов, заместитель генерального директора по экономике государственного объединения «Белвтормет», пишет «Беларусь Сегодня».

– Поскольку мировые цены на металлолом в 2021-м били все рекорды, в нашей стране они тоже увеличиваются, – констатировал он. – Особенно выраженной эта тенденция была в прошлом году. Люди отреагировали молниеносно, и, как следствие, основной прирост по заготовке лома дали именно физлица.

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За килограмм чёрного лома от населения на заготовительных пунктах сегодня дают 63 копейки. А это означает, что за старую чугунную ванну можно выручить более 60 рублей, а, например, за проржавевшую легковушку, в зависимости от её массы, – 500–700 рублей.

– Некоторые пенсионеры, почистив гаражи от хлама, признавались, что заработали таким образом половину, а то и больше своей пенсии, – отметил специалист.