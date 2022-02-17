Человек, открывший древний Случеск. Леониду Колядинскому исполнилось 70 лет, рассказываем о его роли в жизни нашего края

Археолог Леонид Колядинский проводил раскопки в Слуцке как минимум три раза. Им собраны тысячи артефактов и сделаны несколько ценных открытий. 17 февраля Леонид Колядинский празднует своё 70-летие. В этом материале мы собрали результаты его работ, благодаря которым случчане узнали значительно больше о древнем городе.

Открытия 1985-1986 годов: как выглядел Слуцк

В 1984 году на Большой горке в Слуцке неожиданно развернулось строительство нового Дома культуры. Разрушение культур­ного слоя постепенно принимало угрожаю­щие размеры, вплоть до полного уничто­жения памятника археологии. Институт истории АН БССР пробовал протестовать, но безрезультатно. Правда, удалось добиться проведения охранных раскопок и тем сохранить для науки то немногое, что могло быть уничтожено ковшом экскаватора. Эти раскопки были проведены под руководством археолога Колядинского. Благодаря им учёные узнали, какой была планировка, как выглядели постройки и оборонительные сооружения Слуцка в XII–XIII вв.

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Планировка и застройка древнего Случеска

Как писал в своей монографии Леонид Колядинский, результаты раскопок дали хороший материал по планировке и застройке слуцкого детинца. Например, по остаткам уличных мостовых удалось узнать планировку Случеска. Ширина мостовых была около двух метров. Под лаги улиц на всю их ширину подводились поперечные подкладки. Застройка слуцкого детинца была усадебной – найдены остатки изгородей между домами в виде частокола и жердевого плетня.

Во время раскопок выявили тридцать построек, большинство – из срубов. Они сохранились на высоту 2–4 венца, отдельные до 6-ти венцов.

Среди слуцких построек выделены жилища, клети, хлева и постройки производственного назначения. Среди последних — кузница XII в., постройка металлурга XIII в., мастерская кожевника XII–XIII вв.

Какими были жилища

Жилища-срубы имели площадь 9-20 кв. м, рубленные из брёвен толщиной 16–18 см. В жилищах сохранились небольшие остатки глинобитных печей. В большинстве случаев удалось проследить и устройство этих печей: столбовой опечек, каркас из вбитых в грунт колышков, обкладка по контуру пода печи из небольших камней.

Оборонительные сооружения городища

Городище окружал насыпной вал шириной в основании до 22 м и высотой до 6 м. Со стороны вала был выкопан ров шириной около 25 м на глубину около 2 м, который соединялся с речкой Бычок. По гребню вала шёл частокол из дубовых брёвен толщиной до 16 см.

Находки

Во время раскопок получен богатый вещевой материал, который позволил судить о бытовой культуре Слуцка XII — начала XIV вв. Об уровне развития духовной культуры древних случчан красноречиво свидетельствовали находки писАл, бытовых предметов с буквенными знаками на них и четырёх шахматных фигур.

Раскопки 1999-го помогли создать антураж для фильма

В сентябре 1999 года на месте, где сегодня стоит памятник святой Софии Слуцкой, Леонид Колядинский проводил очередные раскопки. Здесь в XVII веке располагался посад Слуцка. Площадь археологического раскопа была небольшой, всего 80 кв. м.

Археологи вскрыли участок улицы, выложенной из дубовых брёвен. Ширина её около пяти метров. Улица, скорее всего, начиналась от реки и шла в сторону Копыльских ворот. Под настилом улицы был обнаружен водосток в Случь.

Во время раскопок нашлось много монет XVII–XVIII веков. Обнаружены фрагменты стеклянной дорогой посуды для питья. Посуда, по определению специ­а­листов, привозилась из Германии, Чехии и даже из Англии.

Найдена и глиняная посуда того времени. Особенно заинтересо­вали археолога рюмка и большая пивная кружка, так как именно они дают некоторые представления о напит­ках того времени. Например, рюмка, как и современные, имела объём 75 грам­мов. Это значит, что в XVII–XVIII веках в Беларуси уже было хорошо налажено производство хлебной водки.

Пивная кружка объёмом 450–500 грам­мов — почти как современный пивной кубок. Внутри она была покрыта глазурью, по-видимому, чтобы пиво не вступало в реакцию с глиняной кружкой.

Были найдены железные подковки на каблуки сапог, которые обычно носили солдаты, а также ружейные кремни и свинцовые мушкетные пули, более двух десятков глиняных трубок для курения табака. Рядом с этим находились женские вещи: стеклянные бусы, подвески и кольца, женский ботинок. Археолог объяснил это сочетание так. Видимо, в гарнизон слуцких выбранцов захаживали местные женщины.

Как отмечал Леонид Колядинский, археологические раскопки 1999 года приоткрыли исторический занавес бытовой культуры одного из крупнейших городов Беларуси XVII века — Слуцка. А результаты этих раскопок были успешно использованы для антуража быта Слуцка XVI века в художественной киноленте «Анастасия Слуцкая», где Колядинский был научным консультантом.

Открытия 2016 года: ювелирная мастерская

В 2016 году на детинце древнего Слуцка вновь начались строительные работы, связанные с реконструкцией старого Дома культуры. Здесь снова проводи­лись спасательные раскопки. В ходе этих раскопок были вскрыты участки городской деревянной застройки XII–XIII вв., представленные остатками жилых и хозяйственных сооружений и уличной мостовой.

Один участок был вскрыт на месте, где после установили памятник Анастасии Слуцкой. Среди находок — замки и их части, ключи, ножики, конские подковы XII века, венчики горшков XIII века и многое другое.

Второй этап раскопок (за зданием старого Дома культуры) оказался более информационным в отличие от первого.

«На глубине более трёх метров была вскрыта древняя ювелирная мастерская площадью около 10 кв. м, — рассказывал тогда «Кур’еру» Леонид Колядинский. — При расчистке мастерской были найдены ювелирные изделия: колты, пуговицы, перстни — всего около двух десятков серебряных украшений. Тут около 800 лет назад работал мастер, который занимался изготовлением и продажей ювелирных изделий».

По мнению археолога, древний мастер собирал сырьё в виде вышедших из употребления изделий из цветных металлов (серебро, олово, медь, бронза). Оно переплавлялось. Готовая продукция шла на продажу, точнее обменивалась на другие необходимые для жизни товары. Работа ювелиров на заказ характерна для более раннего времени — XI века.

«В Слуцке существовало своё высокохудожественное ювелирное производство. Это важное открытие. До этого ювелирная мастерская была известна только в древнем Новогрудке и также датировалась XII—XIII веками. А это вторая постройка такого значения», — рассказал Леонид Колядинский.

Гипотеза Колядинского: Случеск гораздо старше

Леонид Колядинский одним из первых высказал мнение, что Слуцк значительно старше 1116 года, а также что Слуцк мог возникнуть раньше не на известном городище (Большая горка), а где-то рядом. Но материалов, подтверждающих это, ему обнаружить не удавалось.

Его гипотезу подтвердил другой археолог — Олег Иов, который проводил раскопки в 2013 году на месте строительства ТЦ «Маяк».

Находки с небольшого участка возле реки Бычок свидетельствовали о существовании в Х–ХI веках около реки Бычок славянского посёлка дреговичей, давшего начало Слуцку. До этого считалось, что прародитель города — древнее городище.

Краеведы о Леониде Колядинском

Ігар Ціткоўскі: «Упершыню я пачуў пра Леаніда Калядзінскага і ўбачыў яго працу ў Віцебску, калі заканчваў вучобу на мастацка-графічным факультэце педінстытута. Тады пачыналіся археалагічныя раскопкі на месцы Верхняга замка. Я рыхтаваўся да дыпломнай работы, у аснову яе браў архітэктуру Віцебска. Таму гэтыя раскопкі для мяне былі цікавымі.

З самім Леанідам Уладзіміравічам знаёмства адбылося пазней. Сустракаўся з ім, калі былі раскопкі на месцы ўсталявання помніка Сафіі Слуцкай, а таксама калі ён некалькі разоў па сваіх справах прыязджаў у Слуцк. За гэты час пазнаёміўся з яго матэрыяламі, са шматлікімі знаходкамі. Больш цікавілі тыя, што звязаны з мастацтвам. На іх спасылаўся, калі выкладаў гісторыю мастацтва ў Слуцкай мастацкай школе, выкарыстоўваў пры падрыхтоўцы кніг па архітэктуры Слуцка і мастацтву Случчыны.

За кансультацыяй і дапамогай не раз звяртаўся да Калядзінскага напрамую, і ён шчыра дзяліўся і зробленымі ім фотаздымкамі, і адсылкамі да друкаваных работ. За што яму шчыры дзякуй. За час, што прайшоў, у горадзе і на раёне працавалі і іншыя археолагі. Але менавіта Леанід Уладзіміравіч спрычыніўся да самага значнага адкрыцця матэрыяльных сведчанняў пра раннюю, пачатковую гісторыю нашага горада. Жадаю яму добрага здароўя, творчага настрою і добрых вынікаў у сваёй навуковай дзейнасці. Можна пазайздросціць Віцебску, бо па матэрыялах археалагічных раскопак у гэтым горадзе археолаг падрыхтаваў і нядаўна ажыццявіў шыкоўнае выданне. Жадаю яму сіл і магчымасцей зрабіць нешта падобнае і для Слуцка».

Сергей Богдашич: «Много лет назад задумал написать статью для «Кур’ера» о летописном Слуцке. Поиск материалов привёл меня в Слуцкий краеведческий музей, где хранится отчёт Колядинского о раскопках в Слуцке 1985-1986 годов. Уже тогда стало понятно, какую колоссальную работу проделал Леонид Владимирович. Своими исследованиями он фактически открыл нам историю древнего Случеска.

Через пару лет довелось познакомиться с археологом лично. Он руководил практикой студентов, которую они проходили в Слуцком краеведческом музее. Тогда Леонид Владимирович провёл для нас своеобразную экскурсию и подробно рассказал об артефактах древнего города, хранящихся в фондах музея. Всё это дало материал для ещё одной интересной статьи.

В 2016 году в городе снова проводились археологические раскопки. Руководил ими Колядинский. В этот раз мне довелось бывать на месте проводимых работ регулярно. Практически каждый день приносил новые открытия. Отмечу, что труд археолога трудный и кропотливый. Все находки тщательно изучались.

Встречались мы с Колядинским и в Копыле, где он также проводил раскопки, помогал оформлять экспозицию местного краеведческого музея. Результатом каждой встречи были новые статьи в газете «Кур’ер».

17 февраля учёному исполняется 70 лет, а ещё в этом году у него профессиональный юбилей: полвека посвящено археологии. И случчанам, и жителям других городов, где работал Леонид Колядинский, повезло, что этот человек полвека назад выбрал профессию археолога, а вместе с ней и своё призвание».

Все материалы о Леониде Колядинском на нашем сайте — здесь.

Паважаны Леанід Уладзіміравіч Калядзінскі!

Каманда “Кур’ера” шчыра віншуе Вас з 70-годдзем! Жадаем Вам здароўя і жыццёвых сіл, энергіі і аптымізму, шмат шчаслівых і радасных дзён наперадзе. Няхай выконваюцца ўсе Вашы жаданні і здзяйсняюцца планы! Будзьце моцныя духам і целам яшчэ шмат гадоў!