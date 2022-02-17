С начала февраля в Беларуси временно запрещено вывозить в другие страны лук, капусту и яблоки. В середине месяца к запрещённым для экспорта товарам добавили белый кристаллический сахар.

Про овощи

Как сообщает Sputnik, теперь отечественные производители овощей могут вывезти лук, капусту и яблоки из страны только один раз и только с разрешения МАРТ. Запрет ввели пока на три месяца, но могут продлить до полугода.

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Министр антимонопольного регулирования и торговли отмечал, что похожие меры могут принять для свеклы, картошки и моркови.

Издание пишет, что фермеры возмутились. Они боятся, что из-за запретов на вывоз не смогут распродать собранный урожай. И готовятся попросту уничтожить продукцию, потому что продать в Беларуси такие объемы нереально.

Об этой проблеме белорусского рынка «Кур’еру» летом рассказывал фермер из Слуцкого района Сергей Бовкунович:

«В Беларуси вообще очень мало фермеров, которые работают не на экспорт, — говорил Сергей. — У нас страна маленькая, и мы производим очень много продукции, сельское хозяйство очень развитое. Ёмкость белорусского рынка по сравнению с Россией, Украиной маленькая».

Так же говорят и фермеры, слова которых приводит Sputnik. «Проблема в чём – столько урожая белорусский рынок съесть попросту не может», – сказал изданию фермер Николай.

Также белорусские фермеры говорят, что местные торговые сети не берут их овощи, потому что сетевикам выгоднее продавать импортную продукцию.

Про сахар

Как пишет Onliner, вывозить сахар за пределы страны тоже разрешат только по разовым лицензиям, которые будет выдавать МАРТ, и по согласованию с концерном «Белгоспищепром».

Постановление не распространится на товары, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.