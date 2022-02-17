Слуцкий лесхоз на своём сайте сообщает, что граждане и ИП могут помочь ему убрать из леса бурелом, оставшийся с января. А заодно — запастись дровами, которые будут стоить в разы меньше готовых. Что для этого нужно делать.

Обратиться в лесничество с письменным заявлением. В нем необходимо указать, сколько древесины вы хотите заготовить самостоятельно. Оплатить указанный объем согласно стоимости древесины на корню. Как рассказали «Кур’еру» в Слуцком лесхозе, это будет приблизительно в три раза дешевле, чем если покупать готовую деловую древесину. Получить ордер на отпуск древесины на корню (заготовку дров). Лесничество обязано выдать его в течение 2 дней с момента оплаты. Обратиться к работнику гослесохраны (мастеру леса, леснику), закрепленному за указанным обходом (местом, где будет производиться заготовка древесины). Тот укажет конкретный участок, где можно согласно ордеру заготовить дрова. Заготовить древесину и очистить место рубки от порубочных остатков. Далее её необходимо уложить в штабель для дальнейшего обмера. Сообщить о завершении работы работнику гослесохраны, чтобы тот обмерял заготовленную древесину и освидетельствовал место рубки, подписал необходимые документы. Вывезти заготовленную древесину из леса.