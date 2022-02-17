«Боюсь, чтобы не обрезали». Житель Слуцка рассказал как появился дуб — ровесник его дома (+фото)

Случчанин Василий Евгеньевич беспокоится, что при весенней обрезке деревьев пострадает красавец дуб — ровесник дома по улице Ленина, 219. «Мне 71 год, больше десяти лет на пенсии. Когда в 1982 году заселялись в наш дом, я посадил около дома совсем маленький дубок, — рассказал Василий Евгеньевич. — Всё это время смотрю, как он растёт. Такой красавец вымахал за 40 лет.

Боюсь, как бы его не обрезали при весеннем кронировании деревьев — оставили такую красоту. Это единственный дуб поблизости, он украшает главную улицу города».

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