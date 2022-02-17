При каких доходах вы можете считать себя бедным в Германии

Хоть ФРГ и считается богатой страной, многие люди страдают от недостатка средств. Где начинается граница, после которой вы можете считать себя бедным в Германии?



В тележке супермаркета из покупок только самые дешёвые продукты, кредит на мобильный телефон закончился, а купить новую одежду так же невозможно, как пойти в ресторан или в кино. У бедных людей существуют не только финансовые проблемы. У них практически отсутствует возможность участвовать в общественной жизни.

Но что на самом деле означает бедность в Германии? Какие суммы считаются оптимальными, чтобы не попасть в категорию бедных?

Реклама

Кого считают бедным в Германии?

В богатых обществах, таких как Германия, бедность обычно рассматривается в относительном выражении. Это означает, что ваш доход сравнивается с остальной частью страны. В Германии люди, которые имеют менее 60% среднего чистого дохода в месяц, считаются подверженными риску бедности.

Этот порог является так называемой чертой риска бедности. В 2019 году в такой ситуации оказались 16% населения. Это более 13 миллионов человек. Эту пропорцию также называют коэффициентом риска бедности. Согласно определению Европейского союза, если у вас менее 40% медианного дохода, вы официально считаетесь бедным.

В отличие от относительной бедности существует также определение абсолютной бедности. Это означает, что у вас так мало денег, что ваше выживание находится под угрозой. По данным Всемирного банка, если вы живёте менее чем на 1,90 доллара в день, вас считают абсолютно бедным.

Федеральное статистическое управление проводит различие между одинокими домохозяйствами, семейными парами с детьми и без детей и родителями-одиночками.

Доходы для отдельных категорий граждан

Последние данные относятся к 2019 году. Так, если в месяц у вас меньше заявленных сумм, вы считаетесь бедным:

Сумма на одного человека: 1074 евро.

Родители-одиночки с одним ребёнком в возрасте до 14 лет: 1396 евро.

Пара без детей: 1611 евро.

Родители-одиночки, у которых двое детей до 14 лет: 1718 евро.

Пара с двумя детьми до 14 лет: 2255 евро.

Пара с двумя детьми от 14 лет: 2685 евро.

Пара с двумя детьми в возрасте до 14 лет и одним ребёнком в возрасте от 14 лет: 3007 евро.

Для пенсионеров черта бедности также основывается на среднем доходе всего населения и на том, живут ли они одни или в паре.

По данным Федерального статистического управления, риск бедности среди лиц старше 65 лет в последнее время увеличился больше всего — на 4,7% с 2015 по 2019 год.

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ