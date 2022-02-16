Случчанин Леонид Русак, на время пандемии из городской квартиры перебрался в деревню. По его словам, в городе бывает нечасто. Когда приезжал в последний раз, то заметил перемены, о которых решил рассказать «Кур’еру».

«В городе я живу на улице Солигорской, дом 6. Сейчас с этим коронавирусом, все поутикали, кто-куда. Я перебрался в деревню Великая Падерь, в трёх километрах от города. А жена дома. Друг друга не бачим, потому что коронавирус этот, — рассказал Леонид Русак.

Про фонарь в окна

— Ездили, видать, меняли тут (на ул. Солигорской — прим. редакции) лампы на столбах, и завернули светильник так, что он теперь освещает не тротуар, а дом. Фонари задрали так, что светит мне прямо в окна, как прожектор, а я живу на 5 этаже. Спрашивается, что освещают? Раньше ведь так не было.

Реклама

Про связь и рекламу

— Вот читал у вас, хлопец задавал вопрос из Заградья — почему не ловит интернет. Так у нас в Великой Падери так же. Три километра от города, а по прямой от моего дома, — так и всего два. А связь плохая по телефону. Интернет вот сижу, смотрю — крутит, крутит, крутит… Спрашивается — почему?

Второй вопрос про это: я плачу за связь, а мне лезет реклама. Зачем мне пихают эту рекламу в телефон? Мне она не нужна. Башляем деньги неизвестно кому. У нас пошла жизнь незащищённая: али бы что…

Про машины на газоне

— У нас местные жители ездят прямо по тротуару, паркуют машины у дома, на зелёной зоне. Я уже и ГАИ вызывал. Вижу, вот микроавтобус едет с Солигорской улицы, переезжает через бордюр и на газоне в торец дома паркуется. Тротуар продавили, дорожку продавили, — кто возмещать и чинить будет?»

Этот материал подготовлен по обращению читателя. Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.